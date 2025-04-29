日本偶像團體≠ME新碟活動　因粉絲襲擊工作人員而中止

日本一個偶像組合團體≠ME，今日（29日）原定在琦玉縣舉行新碟開賣前的表演活動。不過就在活動展開前，因為前排的粉絲不滿保安的安排而發生爭執，其後有人襲擊工作人員，團體隨即宣布活動中止。
女子偶像組合的≠ME，明日將發售第10張的單曲，並在之前一日，在琦玉縣越谷市一個商業中心的表演場地舉行發售前的表演。不過在活動前，會場的保安員報警，表示發生暴力行為，要求警察的介入。≠ME的營運公司隨即公布，在與警察、會場及唱片公司協商後，考慮到營運的安全而中止了有關的活動進行，並對受影響的粉絲致歉。公司又表示，絕不容忍所有暴力行為，並會禁止涉事者未來參與團體的活動，並會向警方提供需要的資料。同為了往後粉絲可以安心參與活動，將會對有關行為採取刑事及民事檢查並追究到底。
粉絲為爭位引起爭執
據現場人士的透露，有關衝突的起因是因為一早到場等候的粉絲，指控現場的保安未有做好管理，將沒有參與活動資格的人放入會場內，一度召喚工作人員理論，其後事件演變成暴力事件。在社交平台的影片當中，有兩人在互相吼叫。而平台上又有人表示，今次的爭議是與所謂「最前管理」引起，所謂「最前管理」是偶像粉絲中，為了參加活動能在最前面的位置進行的調停，不過今次有指是因為「最前管理」的人為了爭取更多前列位置而派出其他並非粉絲的人加入，以製造人海戰術來確保搶佔最前的活動位置。
日本媒體就報道，在CD販賣的的帳篷，有20多人闖人搶去數百張優先入場券，其後粉絲進行搶奪，職員無法處理狀況，並受到肢體碰撞而受輕傷。≠ME在2019年成立，是組合=LOVE的聲優偶像團隊，同樣由前AKB48成員指原莉乃擔任總製作人。
ノイミー リリイベ リリイベ中止 レイクタウン 警察— ほ (@impzombie_4ne) April 29, 2025
乱闘の様子③ pic.twitter.com/u178P5HYPr
これのせいでリリイベ中止になったそうです()#コレコレ#kimonoちゃん#ノック#ポケカメン#ノイミー— さなぴよ(シン)🐰💍 (@38Sanapiyo) April 29, 2025
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