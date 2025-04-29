日本偶像團體≠ME新碟活動　因粉絲襲擊工作人員而中止

日本一個偶像組合團體≠ME，今日（29日）原定在琦玉縣舉行新碟開賣前的表演活動。不過就在活動展開前，因為前排的粉絲不滿保安的安排而發生爭執，其後有人襲擊工作人員，團體隨即宣布活動中止。

女子偶像組合的≠ME，明日將發售第10張的單曲，並在之前一日，在琦玉縣越谷市一個商業中心的表演場地舉行發售前的表演。不過在活動前，會場的保安員報警，表示發生暴力行為，要求警察的介入。≠ME的營運公司隨即公布，在與警察、會場及唱片公司協商後，考慮到營運的安全而中止了有關的活動進行，並對受影響的粉絲致歉。公司又表示，絕不容忍所有暴力行為，並會禁止涉事者未來參與團體的活動，並會向警方提供需要的資料。同為了往後粉絲可以安心參與活動，將會對有關行為採取刑事及民事檢查並追究到底。