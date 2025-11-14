熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-14 16:07:17

日本偶像ano拍老麥廣告人氣飆升 首度襲港出席Clockenflap

分享：
日本人氣偶像ano宣布今年首度襲港。

日本人氣偶像ano宣布今年首度襲港。

一年一度的本地音樂節盛事Clockenflap 2025將於12月5日至7日舉行，屆時來自世界各地的著名歌手、樂隊會現身中環海濱，今日已官宣最新出席名單，包括日本新生代人氣偶像ano以及來自人氣男團Sexy Zone、現獨立發展的中島健人，兩位同樣將於周六登陸Clockenflap舞台，消息令粉絲們大呼興奮。

Clockenflap今年再度嚴選頂尖日本音樂陣容。

Clockenflap今年再度嚴選頂尖日本音樂陣容。

VAUNDY同期襲港

Clockenflap作為香港最矚目的年度音樂及文化盛事，每年出席單位均為歌迷帶來驚喜，當中YOASOBI前年首次來港為Clockenflap站台，便出現萬人空巷的震撼場面。今年Clockenflap其他出席單位包括J-pop新晉男聲VAUNDY、台灣歌手林宥嘉、香港代表moon tang及JACE陳凱詠，而為香港麥當勞拍攝廣告的ano亦在名單之上，她亦為真人版《我推的孩子》飾演MEM CYO一角，於本地已吸納大批粉絲支持。

adblk5

前年首次登上《紅白》

ano早在1516歲入行，曾屬女團You'll Melt More!成員，近年在藝能界成功冒起，人氣與知名度有增無減。前年，ano首次登上《紅白歌唱大賽》，聯同橋本環奈替YOASOBI大熱名曲《Idol》一起伴舞，兩人各自擺出經典的成名甫士引來網民瘋在洗版。

ano去年為香港麥當勞拍廣告，在本地提升不少知名度。 ano在港早已吸納大批粉絲。 ano近年在藝能界成功冒起，人氣與知名度有增無減。 ano年底將出席Clockenflap。 ano曾在《紅白》跟橋本環奈為YOASOBI伴舞。 ano近年大受歡迎，更深受廣告商歡迎。

ADVERTISEMENT

ad