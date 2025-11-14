日本偶像ano拍老麥廣告人氣飆升 首度襲港出席Clockenflap

一年一度的本地音樂節盛事Clockenflap 2025將於12月5日至7日舉行，屆時來自世界各地的著名歌手、樂隊會現身中環海濱，今日已官宣最新出席名單，包括日本新生代人氣偶像ano，以及來自人氣男團Sexy Zone、現獨立發展的中島健人，兩位同樣將於周六登陸Clockenflap舞台，消息令粉絲們大呼興奮。

VAUNDY同期襲港 Clockenflap作為香港最矚目的年度音樂及文化盛事，每年出席單位均為歌迷帶來驚喜，當中YOASOBI前年首次來港為Clockenflap站台，便出現萬人空巷的震撼場面。今年Clockenflap，其他出席單位包括J-pop新晉男聲VAUNDY、台灣歌手林宥嘉、香港代表moon tang及JACE陳凱詠，而為香港麥當勞拍攝廣告的ano亦在名單之上，她亦為真人版《我推的孩子》飾演MEM CYO一角，於本地已吸納大批粉絲支持。

前年 首次登上《紅白》 ano早在15至16歲入行，曾屬女團You'll Melt More!成員，近年在藝能界成功冒起，人氣與知名度有增無減。前年，ano首次登上《紅白歌唱大賽》，聯同橋本環奈替YOASOBI大熱名曲《Idol》一起伴舞，兩人各自擺出經典的成名甫士引來網民瘋在洗版。