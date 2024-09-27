日本創作型歌手酸欠少女Sayuri（さユり）於9月20日驟然離世，終年只得28歲。這位年輕的音樂才女以其獨特的音樂風格和深刻的歌詞，深受樂迷喜愛。
音樂作品廣受歡迎
Sayuri曾為多部知名動畫演唱主題曲，包括《亂步奇譚 Game of Laplace》、《只有我不存在的城市》、《黃金神威》和《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。她的代表作如「ミカヅキ」、「平行線」、「月と花束」和「花の塔」等，皆成為經典之作，深受歌迷喜愛。
名字背後的意義
「酸欠」在日文中意指「缺氧」，象徵著日本年輕人在家庭和社會壓力下的窒息感。Sayuri的歌曲正是以這種心情為創作主軸，道出了許多年輕人的心聲，獲得廣泛共鳴。
健康問題與休養
今年七月，Sayuri因機能性發聲障礙宣布休養，專注於復健治療。她在8月還曾表示因無法唱歌感到無聊，甚至開始學習駕駛。
さユりに関するお知らせ pic.twitter.com/nmFo9YHUgJ— 酸欠少女 さユり (@taltalasuka) September 27, 2024
家屬的聲明
Sayuri的丈夫在她的官方X（Twitter）帳號上發布了她過世的消息，並表示葬禮將依據遺願僅安排親屬與相關人士參加。家屬希望外界尊重他們的隱私，不要前往打擾。
五大必聽熱播作品：
１.個人出道單曲「ミカヅキ」
Sayuri以個人單曲「ミカヅキ」正式出道，而這首歌也被採用為電視動畫《亂步奇譚 拉普拉斯的遊戲》的片尾曲，這次出道的藝術MV是由amazarashi樂隊的藝術監督YKBX操刀，與YKBX合作的想法也由Sayuri指名提出。
2.個人第一張專輯「ミカヅキの航海」
2017年5月，Sayuri發行了她個人第一張專輯「ミカヅキの航海」，並在當時獲得了Oricon 每日專輯排行榜冠軍，之後也獲得了每周專輯排行榜第三名。
3.動畫《只有我不存在的城市》片尾曲「それは小さな光のような」
2016發行了第二首單曲，「それは小さな光のような」，該曲也被作為，電視動畫《只有我不存在的城市》的片尾曲。
4.人渣的本願片尾曲「Parallel Line」
5.動漫【Fate/EXTRA】系列作品「月と花束」