Sayuri曾為多部知名動畫演唱主題曲，包括《亂步奇譚 Game of Laplace》、《只有我不存在的城市》、《黃金神威》和《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。她的代表作如「ミカヅキ」、「平行線」、「月と花束」和「花の塔」等，皆成為經典之作，深受歌迷喜愛。

日本創作型歌手酸欠少女Sayuri（さユり）於9月20日驟然離世，終年只得28歲。這位年輕的音樂才女以其獨特的音樂風格和深刻的歌詞，深受樂迷喜愛。

名字背後的意義

「酸欠」在日文中意指「缺氧」，象徵著日本年輕人在家庭和社會壓力下的窒息感。Sayuri的歌曲正是以這種心情為創作主軸，道出了許多年輕人的心聲，獲得廣泛共鳴。

健康問題與休養

今年七月，Sayuri因機能性發聲障礙宣布休養，專注於復健治療。她在8月還曾表示因無法唱歌感到無聊，甚至開始學習駕駛。