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娛樂
2024-01-22 21:23:48

日本周末兩場show 5萬觀眾入場 Super Junior暑假舉行世界巡演

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Super Junior於剛過的周末，在日本東京的埼玉超級競技場，舉辦兩場 演出，吸引5萬名觀眾到場。

韓國男團Super Junior的成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭及圭賢，於剛過的周六及周日，在日本東京的埼玉超級競技場，舉辦兩場 《SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 Blue World》，吸引5萬名當地觀眾到場，為期兩天的活動，他們通過豐富多彩的表演，與日本fans度過了難忘的時光。

在這次特別活動中，Super Junior成員們展示超凡舞台魅力，他們以歌曲《U》作開場，接著以《Mr.》繼續表演，此外還獻上《Simple》、《SorrySorry》、《Devil》、《Black Suit》等好歌。成員利特還準備了問答角環節，和新年算命與fans互動，增加演出的趣味性，整個表演充滿了愉快的笑聲，成員之間詼諧的談話，起了愉快化學作用。

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Super Junior-LSS近日發行新專輯，席上亦有獻唱新歌。

在場fans不僅為Super Junior熱情歡呼，還特意穿著藍色制服，揮舞著應援燈，營造出藍色光海，證明他們在日本擁有強大影響力和fans基礎，還有作為K-Pop前輩團體的持續人氣。Super Junior正還計劃在6月舉行亞洲巡演《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF: Halftime》，暫定於首爾、曼谷、新加坡等地舉辦一系列演出。這將為更多的fans提供見面機會，與Super Junior近距離接觸，並享受他們的精彩表演。

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Super Junior於6月舉行亞洲巡演，地點包括首爾、曼谷、新加坡等地。

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場館變成一片藍色光海。

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