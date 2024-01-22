日本周末兩場show 5萬觀眾入場 Super Junior暑假舉行世界巡演

Super Junior於剛過的周末，在日本東京的埼玉超級競技場，舉辦兩場 演出，吸引5萬名觀眾到場。

韓國男團Super Junior的成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭及圭賢，於剛過的周六及周日，在日本東京的埼玉超級競技場，舉辦兩場 《SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 Blue World》，吸引5萬名當地觀眾到場，為期兩天的活動，他們通過豐富多彩的表演，與日本fans度過了難忘的時光。

在這次特別活動中，Super Junior成員們展示超凡舞台魅力，他們以歌曲《U》作開場，接著以《Mr.》繼續表演，此外還獻上《Simple》、《SorrySorry》、《Devil》、《Black Suit》等好歌。成員利特還準備了問答角環節，和新年算命與fans互動，增加演出的趣味性，整個表演充滿了愉快的笑聲，成員之間詼諧的談話，起了愉快化學作用。