日本唱片大賞｜向已故中山美穗追頒功勞獎 步姐奪特別獎相隔21年再次亮相

一年一度日本樂壇盛事《第66屆日本唱片大賞》，昨晚（30日）在新國立劇場圓滿結束，今年再由女星川口春奈偕男主播安住紳一郎擔任司儀。 Mrs. GREEN APPLE冧莊奪大獎 今年《唱片大賞》由三人樂隊Mrs. GREEN APPLE再成贏家，憑住動畫《失憶投捕》多逾3億串流量的片頭曲《Lilac》，連續兩年奪得頒獎禮的最高殊榮，樂隊主音大森元貴聲震震感謝樂迷及合作團隊。至於南韓女團ILLIT、LE SSERAFIM及New Jeans登場時，特別在胸前扣上黑色絲帶，悼念本月29日發生的空難死難者。

GLAY 登場唱經典金曲 《唱片大賞》今屆向樂隊GLAY頒發特別獎，並唱出《Winter, again》、《口唇》等經典名曲，而紅極一時的樂壇天后濱崎步亦同樣獲頒特別獎，是她自2003年後，相隔21年再次亮相《唱片大賞》，步姐以錄播形式獻唱《Voyage》及《Born To Be... 》。