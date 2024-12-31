日本唱片大賞｜向已故中山美穗追頒功勞獎 步姐奪特別獎相隔21年再次亮相

一年一度日本樂壇盛事《第66屆日本唱片大賞》，昨晚（30日）在新國立劇場圓滿結束，今年再由女星川口春奈偕男主播安住紳一郎擔任司儀。
Mrs. GREEN APPLE冧莊奪大獎
今年《唱片大賞》由三人樂隊Mrs. GREEN APPLE再成贏家，憑住動畫《失憶投捕》多逾3億串流量的片頭曲《Lilac》，連續兩年奪得頒獎禮的最高殊榮，樂隊主音大森元貴聲震震感謝樂迷及合作團隊。至於南韓女團ILLIT、LE SSERAFIM及New Jeans登場時，特別在胸前扣上黑色絲帶，悼念本月29日發生的空難死難者。
GLAY登場唱經典金曲
《唱片大賞》今屆向樂隊GLAY頒發特別獎，並唱出《Winter, again》、《口唇》等經典名曲，而紅極一時的樂壇天后濱崎步亦同樣獲頒特別獎，是她自2003年後，相隔21年再次亮相《唱片大賞》，步姐以錄播形式獻唱《Voyage》及《Born To Be... 》。
憑精選大碟《SCIENCE FICTION》奪特別專輯獎的另一天后宇多田光，亦有拍下短片分享得獎感言。上月離世的影后中山美穗，全盛時期亦推出不少大熱歌曲，大會向美穗追頒特別功勞獎，並播出她1985年奪得新人獎的片段。另外，以平野紫耀為首的當紅男團Number_i，雖然奪得特別獎，但三子卻沒有演出及發表得獎感受，令大批歌迷及觀眾大表失望。