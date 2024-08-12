日本地震｜林作憂女友單拖飛福岡會出事 裕美︰佢擔心又唔陪我得個嗌字

日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳罕有發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，提醒民眾準備應對未來一周南海海槽周邊地區有可能再發生強烈地震，並引發大海嘯。林作得知女友裕美一個人啟程到福岡，於是出po向她發出「嚴正警告」，著她不要飛日本，但裕美就未有理會，今早更分享自己準備上機的照片。

林作︰ 萬一有咩事點算？

林作上載跟裕美的對話截圖，見到林作分享了BBC對日本發出的「巨大地震」警報報道，著她不要飛日本。裕美就表示要去找父親，所以堅持出發。林作再在ig出po說︰「如果你係我，難道你會唔擔心嗎？自己一個去日本三日，萬一有咩事點算？俾左錢買機票都唔代表就一定要去㗎！」裕美回覆說︰「我一啲都唔驚。」

裕美︰我爸要緊

由於福岡與近日地震的地方相近，有網民著她萬事小心，亦有人認為林作此舉是愛的行為。有網民就勸裕美不要出發，她則回覆說︰「我過去為咗我阿爸，無嘢比家人重要。」、「佢擔心又唔陪我，佢得個嗌字。我老豆係嗰邊。」、「放心，我能力比一般人高。我爸要緊」、「我更愛我爸」、「我辦事很周全，別擔心，我可以」