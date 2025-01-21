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娛樂
2025-01-21 18:27:32

日本奧斯卡｜橫濱流星新片《正體》13項提名最威水 齋藤飛鳥演《我推的孩子》獲頒新人獎

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橫濱流星新片《正體》在「第48屆日本電影學院獎」中榮獲13項提名。

橫濱流星新片《正體》在「第48屆日本電影學院獎」中榮獲13項提名。

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有日本奧斯卡之稱的「第48屆日本電影學院獎」今日（121日）公布入圍名單，由藤井道人執導、橫濱流星主演的《正體》獲最多共13項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳劇本、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新人等，而山崎賢人代表作系列《王者天下4：大將軍的歸來》、滿島光夥拍岡田將生的《LAST MILE》，則分別各有10個提名，頒獎典禮已定314日舉行，由去年憑《怪物》三度封影的安藤櫻，偕連續六屆擔大旗的男主播羽鳥慎一肩負司儀重任

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橫濱流星早前已憑《正體》獲得兩項影帝殊榮。 滿島光夥拍岡田將生的《LAST MILE》亦有10項提名。

山田杏奈拍過廿套電影奪新人獎

除了各大獎項戰況激烈外，新人演員獎項共有八人得獎，當中包括在真人電影版《我推的孩子-The Final Act-》中飾演星野愛的齋藤飛鳥；曾屬偶像女團乃木坂46人氣成員的齋藤飛鳥，入行至今已參演過數部電影，包括2018年上映的日版《那些年，我們一起追的女孩》，今次在真人版《我推的孩子》中演活星野愛，還原度極高令她進一步吸納支持者。至於跟齋藤飛鳥一同躋身新人演員的還有赤楚衛二、板垣李光人SixTONES成員森本慎太郎、NMB48前成員澀谷凪咲等，當中演過逾20套電影的24歲女星山田杏奈，竟在八位新人演員中佔一席位，引起不少網民質疑賽果準則，繼而引起熱烈討論。

齋藤飛鳥演真人版《我推的孩子》以星野愛一角獲頒新人獎。 《正體》的24歲女星山田杏奈入圍最佳女配角，同時獲頒新人演員獎。 去年憑《怪物》三度榮封影后的安藤櫻，會為3月的頒獎禮擔任司儀。

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