日本奧斯卡｜《那個男人》掃8獎成贏家 妻夫木聰封帝與拍檔安藤櫻哭成淚人

有日本奧斯卡之稱的「第46屆日本電影學院獎」昨晚已舉行頒獎典禮，下星期在港上映、由妻夫木聰主演的《那個男人》，一口氣擸走八獎成為大贏家。 安藤櫻打算引退 《那個男人》改編自同名小說，由《愚行錄》導演石川慶執導，故事講述妻夫木聰飾演的城戶接到里枝（安藤櫻飾）的委託，因里枝發現意外離世的丈夫（窪田正孝飾）原來一直隱藏真正身份，城戶便要找出固中原因，揭露人性之餘，一眾演員均有內心發揮出精湛演技，妻夫木聰今次大熱獲封影帝，他在台上感觸灑淚，拿下最佳女配角的安藤櫻，也落淚表示拍攝期間打算引退，現場感動氣氛哭成一片。

獲13項提名 《那個男人》共獲13項提名，最終贏得最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳編劇、最佳剪接及最佳收音共八獎。出名好戲的安藤櫻獲封最佳女配角，她領獎時也激動落淚，透露在拍攝當時曾想過引退，現在回想起來覺得自己有些丟臉，安藤櫻在台上難掩激動、淚流滿面，並表示：「沒想到這件事在這時候曝光，我真是沒用啊⋯」，哽咽說出自己難以兼顧育兒和電影拍攝，即使到現在還是不順利，續說：「但是我一邊煩惱，一邊和家人討論，大家都幫助我，讓我覺得能在片場真好，回到最喜歡的片場真好，謝謝大家！」鏡頭一度影向其夫柄本佑，畫面催淚又甜蜜，令同時入圍女配角的尾野真千子也跟着落淚，連後台負責轉播頒獎禮的主播水卜麻美，也因為感同身受，講到一半也罕見在鏡頭前失控哽咽，台前台後都也備受感動。

