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娛樂
2023-08-09 12:52:36

日本女團TSUBAKI FACTORY成軍8年 落實10.14香港開騷

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日本女團TSUBAKI FACTORY成軍8年 落實10.14香港開騷

成軍8年的日本女團TSUBAKI FACTORY，落實10月中來港舉行演唱會。

Hello!Project女團TSUBAKI FACTORY成軍8年，終於宣布將於10月中來到香港及台灣開騷，也是疫後早安家族成員首次的海外公演！

Tsubaki Factory的香港演出已定1014日在九展Music Zone舉行，組合在20154月由六位Hello!Project研修生組成，及後於20168月再加入三位成員以9人姿態在2017年正式出道。同年底，Tsubaki Factory以出道單曲《初戀日出》接連奪下「日本有線大獎新人獎」和「日本唱片大獎最優秀新人獎」。20217月，在新人選秀中再加入四位新成員，當中更有兩位素人，從而變成現在的11人體制。去年，Tsubaki Factory在日本Oricon單曲榜首奪冠軍，人氣再上一層樓。

最細成員得15歲

Tsubaki Factory現任成員分別是隊長山岸理子、新沼希空、谷本安美、岸本Yumeno、小野瑞步、小野田紗栞、秋山真緒、河西結心、八木栞、福田真琳及年僅15歲的豫風瑠乃。隊名中的Tsubaki是指日本山茶花，其花語是「自豪」、「至高無上的可愛」和「謙虛的善良」，希望她們可以成為一個以花語為目標的團體，至於Factory則是指Hello!Project的前女團Berryz工房中的「工房」，也希望繼承Berryz工房的精神。

 

 

Tsubaki Factory的香港演出已定10月14日在九展Music Zone舉行。

Tsubaki Factory的香港演出已定10月14日在九展Music Zone舉行。

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