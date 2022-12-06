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娛樂
2022-12-06 16:28:43

日富豪明年進行宇宙之旅 韓媒猜T.O.P會隨行上太空

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K-Pop

前澤友作於Twitter宣布明年進行宇宙旅遊，韓國傳媒猜測T.O.P可能跟隨升空。

疫情仍未正式退卻，大家已經急不及待計劃去旅行，地點多是歐洲、日本，刁鑽些可能會是南美或極地。貧窮限制了大家的想像，有錢人會選擇哪裡旅遊？答案會是太空。日本億萬富豪前澤友作，於Twitter宣布與全球首富馬斯克(Elon Musk)見面，並稱本月8日會有最新消息宣布。外界所知是兩人正計劃乘坐Space-X的太空飛船，準備環繞月球一周，進行宇宙旅遊項目#DearMoon

▲前澤友作去年已到太空旅遊12日

 

 

前澤友作將帶8藝術家上太空

前澤友作是日本最大網購平台ZOZOTOWN的創始人，他亦是一位著名的藝術品收藏家，其獨特的想法和非常的舉動，如去年12月就進行了為期12天的國際太空站旅遊，令他被外界稱為「日本的馬斯克」。他公布明年會進行宇宙旅遊後，又稱會帶8位藝術家升空，並承擔一切費用與支出，列明這次為期6天以上的太空之旅，希望可以提升人類的升空技術，對宇宙探索有更進一步認識。

 

▲前澤友作公開與T.O.P攬頭攬頸的照片。▲

 

停工太久惹猜測

今日有韓國網站報道，男團BIGBANG成員T.O.P(崔勝鉉)，有可能成為首位走進外太空的韓國名人。韓媒指前澤友作今年9月在社交網站，公開了他與T.O.P和李秉憲的見面照，足證3人感情要好。而T.O.P於2月離開了YG娛樂宣布獨立後，轉型酒業更成為一位企業家，未有透露任何重返娛樂圈的計劃，因此韓媒猜測T.O.P有可能是8位升空藝術家之一。

前澤友作Twitter宣布與Elon Musk見面，並且有新的升空計劃。

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