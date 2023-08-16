日本尊尼事務所Johnny's WEST那須雄登 用泡芙丟牆影片流出爆熱議（有片）

推測是3、4年前拍攝的影象

據《東京體育》報道，那須雄登外流出1支影片，只見他滿面笑意，對拍攝者說：「我要丟泡芙囉」，然後，就將泡芙當球一般朝牆壁丟，他聽到「啪」的聲音後，還不禁大笑出來，牆壁疑似也已經有泡芙殘渣，拍攝者還說「最後一球了，有自信嗎？」，他回應說到：「當然有」，又再將泡芙丟向牆壁，衣櫃沾滿殘屑及奶油。

不過，拍攝者也在影片尾聲說道：「這個泡芙已經過期了」；據悉，娛樂圈人士看完影片後，透露拍攝的地點疑似是帝國劇場，推測是「美少年」3、4年前，表演舞台劇時在後台休息室所拍攝。事實上，男團「美少年」在2016年由6人組成，至今已經過7年，卻還沒有正式出道，而那須雄登的「丟泡芙」行為，被批評與壽司郎男孩的舉動一模一樣；該男團也將在日本電視台「24小時電視」擔任主持群，但影片曝光後，預計會造成觀眾反彈，加上尊尼事務所創辦人性侵醜聞持續延燒，推測外界將更加嚴厲審視。

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