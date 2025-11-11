日本巨星仲代達矢辭世 曾憑《影武者》橫掃歐洲3大影展

曾於名導演黑澤明作品《影武者》，飾演主角武田信玄的日本男星仲代達矢(本名：仲代元久)，今日傳出逝世消息，享年92歲。仲代達矢在高中畢業後進入劇團「俳優座養成所」，成為第四期學員。作為「俳優座」代表性演員，主演了莎士比亞經典名作《哈姆雷特》的舞台劇。1954年，仲代在養成所學習期間，被黑澤明睇中，邀他演出經典電影作品《七俠四義》，成為他在銀幕上的首作，從此與電影結緣。
仲代達矢其後在小林正樹導演的作品《人間的條件》中，展現卓越演技，受到廣泛讚譽。他也曾參演成瀨巳喜男及岡本喜八等導演的作品，給觀眾留下深刻印象。在影片《二百三高地》中，更成功塑造乃木希典的角色。此外，他在黑澤明的《影武者》中的表現，更令他贏得康城國際電影節金棕櫚獎。
仲代的成就不限於日本，他在威尼斯與柏林兩大電影節上也曾獲獎，成為歐洲三大電影節均有獲獎的演員，國際知名度卓著。在電視劇方面，他以細膩的演技著稱，代表作品包括描寫中國遺留的日本戰爭孤兒題材的《大地之子》。
1975年，仲代達矢與妻子宮崎恭子共同創辦「無名塾」，培養了如役所廣司等眾多演藝新星。即便年過八旬，他仍堅持演出，並在今年5月曾登台演出舞台劇。仲代於2015年榮獲日本文化勳章，並於2005年在日本經濟新聞上連載了《我的履歷書》，回顧其輝煌人生。