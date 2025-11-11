日本巨星仲代達矢辭世 曾憑《影武者》橫掃歐洲3大影展

曾於名導演黑澤明作品《影武者》，飾演主角武田信玄的日本男星仲代達矢(本名：仲代元久)，今日傳出逝世消息，享年92歲。仲代達矢在高中畢業後進入劇團「俳優座養成所」，成為第四期學員。作為「俳優座」代表性演員，主演了莎士比亞經典名作《哈姆雷特》的舞台劇。1954年，仲代在養成所學習期間，被黑澤明睇中，邀他演出經典電影作品《七俠四義》，成為他在銀幕上的首作，從此與電影結緣。

仲代達矢其後在小林正樹導演的作品《人間的條件》中，展現卓越演技，受到廣泛讚譽。他也曾參演成瀨巳喜男及岡本喜八等導演的作品，給觀眾留下深刻印象。在影片《二百三高地》中，更成功塑造乃木希典的角色。此外，他在黑澤明的《影武者》中的表現，更令他贏得康城國際電影節金棕櫚獎。