日本樂團KUZIRA主音持大麻被捕 手寫道歉信稱被剃光頭感到季節變化

日本3人搖滾樂團KUZIRA的28歲主唱兼結他手末武竜之介，因涉嫌持有大麻於25日被捕，並移交到當地的看守所，他隨即發表手寫道歉信，引來媒體和樂迷關注。

事件發生後，末武竜之介透過KUZIRA的官方社群帳號，發布一封表達歉意的手寫信。信中他表示，對於自己的行為感到非常懊悔，並向樂隊成員、工作人員和支持他的粉絲們道歉，他又提到：「我做了一件非常愚蠢的事，最近一直在看守所裡的小房間，度過反思的時光。」