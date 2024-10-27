日本樂團KUZIRA主音持大麻被捕 手寫道歉信稱被剃光頭感到季節變化

日本3人搖滾樂團KUZIRA的28歲主唱兼結他手末武竜之介，因涉嫌持有大麻於25日被捕，並移交到當地的看守所，他隨即發表手寫道歉信，引來媒體和樂迷關注。
事件發生後，末武竜之介透過KUZIRA的官方社群帳號，發布一封表達歉意的手寫信。信中他表示，對於自己的行為感到非常懊悔，並向樂隊成員、工作人員和支持他的粉絲們道歉，他又提到：「我做了一件非常愚蠢的事，最近一直在看守所裡的小房間，度過反思的時光。」
信中末武竜之介又談到他在看守所被剃光頭的慘況，形容自己光頭的樣子像「未經修剪的草坪」，他坦言：「在沒有窗戶的籠子裡，光頭令我感到寒冷，讓我感覺到秋天的到來。」他又重申對音樂的熱愛：「創作出自己滿意的音樂，並在大家面前表演，是最幸福的事，也是讓我感到自由的方式。」末武竜之介承諾將履行法律責任，並更加認識到自己的社會責任，堅決杜絕類似事件再次發生。
KUZIRA成立於2017年，於2019年參加由知名音樂人橫山健主辦的《Hi-STANDARD》巡演成名，KUZIRA發行過多張專輯，在日本band壇有一定地位，此次末武竜之介吸食大麻事件，無疑對樂團造成影響，樂迷們則期待KUZIRA能夠早日重返舞台。