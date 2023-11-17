日本樂壇再痛失奇才 《壯志驕陽》原唱者KAN逝世 終年61歲

日本國寶級歌手谷村新司、著名女歌手大橋純子日前先後傳來病逝消息，J-POP界今日再傳來經典歌手KAN離世噩耗，終年61歲。 原名木村和的日本老牌創作歌手KAN，今年3月透過主持的電台節目公布不幸患癌，其家屬近日向傳媒證實他的離世消息，並且已經舉辦葬禮，是今年繼高橋幸宏、坂本龍一、谷村新司、櫻井敦司、鮎川誠、HEATH、大橋純子之後，日本樂壇再度痛失優秀的資深音樂人。

雖然沒有公布死因，但他早前發表罹患在日本相當罕見的梅克爾氏憩室癌（Meckel's diverticulum），KAN自去年持續腹痛數星期，其後到醫院檢查才發現患癌，原本安排好的演唱會亦被迫叫停。今年4月，KAN再度入院治療，翌月宣布出院，11月3日官方網站還發表部分歌曲將在音樂平台上架，本月初仍在社交平台更新動態，KAN當時有分享披頭四The Beatles歌曲《Now and Then》MV感想，不料竟成他最後發文。