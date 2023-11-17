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娛樂
2023-11-17 13:10:24

日本樂壇再痛失奇才 《壯志驕陽》原唱者KAN逝世 終年61歲

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日本樂壇再失經典歌手 《壯志驕陽》原唱者KAN逝世 終年61歲

日本著名歌手KAN今日傳來離世消息，終年61歲。

日本國寶級歌手谷村新司、著名女歌手大橋純子日前先後傳來病逝消息，J-POP界今日再傳來經典歌手KAN離世噩耗，終年61歲。

原名木村和的日本老牌創作歌手KAN，今年3月透過主持的電台節公布不幸患癌其家屬近日向傳媒證實他的離世消息，並且已經舉辦葬禮，是今年繼高橋幸宏、坂本龍一、谷村新司、櫻井敦司、鮎川誠、HEATH、大橋純子之後，日本樂壇再度痛失優秀的資深音樂人

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KAN名曲《有愛必勝》曾爆紅亞洲，歌神張學友曾翻唱熱成廣東歌《壯志驕陽》。 KAN名曲《有愛必勝》曾爆紅亞洲，歌神張學友曾翻唱熱成廣東歌《壯志驕陽》。

雖然沒有公布死因，但他早前發表罹患在日本相當罕見的梅克爾氏憩室癌（Meckel's diverticulum），KAN自去年持續腹痛數星期，其後到醫院檢查才發現患癌，原本安排好的演唱會亦被迫叫停。今年4月，KAN再度入院治療，翌月宣布出院，11月3日官方網站還發表部分歌曲將在音樂平台上架，本月初仍在社交平台更新動態，KAN當時有分享披頭四The Beatles曲《Now and ThenMV感想，不料竟成他最後發文。

KAN自小對音樂產生興趣，兒時開始學習古典鋼琴，成長後到東京出道，從1987年起踏入歌壇，90年代憑勵志名曲《有愛必勝》爆紅亞洲，當年張學友曾翻唱成大熱廣東歌《壯志驕陽》，而台灣歌手歐漢聲也將其翻唱成國語版《我在你左右》，此曲在日本也有不同歌唱單位重新翻唱。據日媒指，梅克爾憩室是出生時就存在於小腸，是卵黃管的殘留物，是常見的胃腸道畸形，僅有2%的人有此症狀，且大多數人都屬於沒有症狀，只有20%會發作，包括腹痛、出血等，甚至腸閉塞、梅克爾憩炎、腸穿孔等，會出現嘔吐、腹痛、發燒等症狀。

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