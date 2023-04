25歲日本樂壇紅人藤井風(Fuji Kaze)衝出日本,今日宣布展開亞洲巡迴演唱會「Fujii Kaze and the piano Asia Tour」,香港更是其中一站,定在7月29及30日假AC Hall舉行兩場首次香港個唱,今日還公開短髮新Look的全新宣傳照。

藤井風擁有獨特魅力,成功吸盡新一代樂迷支持,他已先後兩度打入《紅白歌唱大賽》,被視為樂壇天王的接班人。藤井風掀起嘅風潮席捲全日本,收錄在2020年專輯《HELP EVER HURT NEVER》內一曲《我寧可去死》更熱爆世界各地,去年登上全球音樂平台排行榜,甚至一度在Spotify全球熱播排名第7位,在泰國更加係風頭一時無兩,此曲在Spotify已累積達3.2億次點播紀錄。同時,藤井風去年舉行兩場《LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE》共吸7萬歌迷捧場,上月在Netfelix上架後,進一步將其人氣推至另一高峰。