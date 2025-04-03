日本歌姬Ado越洋訪問 期待下月香港行想去睇相算命

日本歌姬Ado憑2020年10月的出道單曲《煩死了》一炮而紅，從成名至今，Ado一直未以真面目示人，形象相當神秘。今年，她將展開第二次世界巡迴「Ado World Tour 2025 Hibana」，香港站已定在5月18日假亞洲博覽館Arena舉行。

Ado於短短四年已累積多首人氣曲目，下星期三（4月9日）便推出首張精選碟《Ado’s Best Adobum》，共收錄40首作品，並收錄兩首新歌《Rock Star》和《給我的花束》。22歲的Ado日前抽空接受香港傳媒訪問，透過zoom答謝香港歌迷的熱烈支持。