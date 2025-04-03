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娛樂
2025-04-03 16:45:44

日本歌姬Ado越洋訪問 期待下月香港行想去睇相算命

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神秘歌姬Ado每次開騷只以身影站台大展歌喉。

神秘歌姬Ado每次開騷只以身影站台大展歌喉。

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日本歌姬Ado202010月的出道單曲《煩死了》一炮而，從成名至今，Ado一直未以真面目示人，形象相當神秘。今年，她將展開第二次世界巡迴「Ado World Tour 2025 Hibana」，香港站已定在518日假亞洲博覽館Arena舉行

Ado於短短四年已累積多首人氣曲目，下星期三（4月9日）便推出首張精選碟《Ado’s Best Adobum》，共收錄40首作品，並收錄兩首新歌《Rock Star》和《給我的花束》。22歲的Ado日前抽空接受香港傳媒訪問，透過zoom答謝香港歌迷的熱烈支持。

Ado抽空接受香港傳媒訪問，透過zoom答謝香港歌迷的熱烈支持。

Ado抽空接受香港傳媒訪問，透過zoom答謝香港歌迷的熱烈支持。

問到Ado來過香港後，有甚麼是最難忘？她就答：「觀眾們熱情地歡迎我，聽到他們叫道『我們一直在等你！歡迎你！』，讓我非常高興，每首歌結束時，我都能感受到大家有多興奮，而也相當興奮，能夠在這麼大的場地演出，我自己心情也覺得很高興。」Ado自言上次來港未有時間觀光，今次若有時間都想到處參觀，事關曾看過一些日本藝人來港拍攝旅遊節目，都有興趣算命、飲茶，自認是迪士尼粉絲的她，暫時未有機會到香港迪士尼樂園，但上次來港卻到了機場的迪士尼專門店掃貨。

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Ado SPECIAL LIVE “心臟” in Cinema已定4月底在香港MCL戲院上映，對於香港粉絲可以在大銀幕欣賞其演出，Ado坦言感到緊張及興奮，亦很感激世界各地歌迷可以觀賞到是次演出。Ado World Tour 2025 Hibana」鐵定426日在琦玉縣起跑，下月重臨香港，Ado表示：「我真的很期待再次來香港，一想到能再次見到大家，我個心就開始跳動起來。我們也準備了只為香港或海外粉絲才能聽到的特別歌單，請大家期待一下。」

Ado下星期將推出收錄40首作品的精選碟《Ado’s Best Adobum》。 Ado的「Ado SPECIAL LIVE “心臟” in Cinema」安排4月底在香港戲院上映。

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