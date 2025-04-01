日本歌姬milet健康響警號 宣布停工證實非愚人節惡作劇

去年來港舉行演唱會的日本人氣歌姬milet，今日（4月1日）於網上公布暫停演藝事業，原因是長時間工作令她一直都沒有足夠休息，導致健康狀況出了問題，證實並非愚人節的惡作劇。

milet自2019年全面加入J-POP界即深受樂迷歡迎，去年底她第四度登上日本國民年度盛事《紅白歌唱大賽》，又曾與MAN WITH A MISSION合唱動畫《鬼滅之刃 刀匠村篇》的主題曲，在各地吸納大批粉絲支持。由於出道至今未有好好休息，今日她無預警宣布暫別歌壇，並寫：「大家好，我是milet。真的非常感謝大家一直以來的支持，自出道以來，我一直沒有好好休息且持續奔跑著，但在這裡，我想暫時休息一段時間，為了今後也能繼續唱下去，我想好好面對自己的內心與身體，雖然工作暫停，但社交網與歌迷會將會在我想更新時再進行更新。對於期待演唱會等活動的大家，我感到很抱歉，如果你們能稍等我一下，我會非常開心。我真的認為健康最重要。我也一直在為我所愛的大家的健康與幸福祈禱！我現在已經有很多想做的事和很多歌曲想唱，等恢復健康後一定會努力完成，讓我們在演唱會上再見吧！」milet最近才殺入影壇，夥拍中島健人合演浪漫愛情電影《我在平行時空戀上妳》，在日本票房大收5.6億日圓。