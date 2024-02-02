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娛樂
2024-02-02 13:52:24

日本爆紅女子舞蹈團AVANTGARDEY農曆年襲港 初二殺入東港城辦賀年活動

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日本爆紅女子舞蹈團AVANTGARDEY，宣布年初二殺入東港城舉辦賀年活動。

日本爆紅女子舞蹈團AVANTGARDEY，宣布年初二殺入東港城舉辦賀年活動。

日本爆紅舞蹈團AVANTGARDEY將首次來到香港，參與210日（大年初一）舉行的「國泰新春國際匯演之夜」，翌日211日（年初二）會在將軍澳東港城舉辦香港首個粉絲活動，跟本地fans慶祝龍年。

這次AVANTGARDEY在港舉行的粉絲互動活動名為《群英齊舞賀龍年》，將於2024211日下午3時於東港城舉行。活動中，AVANTGARDEY除舞蹈演出之外，她們還將會和現場觀玩互動舞蹈遊戲，更會集合16位成員舉行簽名會。

AVANTGARDEY不僅在《Americas Got Talent》得到優秀的成績，早前更在《第74NHK紅白歌唱大賽》上擔任嘉賓，為YOASOBI的大熱歌曲《Idol》領軍伴舞開場部份，場面震撼，成為全球網民熱話。AVANTGARDEY除了外型獨特，更以其精湛的魔性舞蹈在全球迅速竄紅。AVANTGARDEY在多個界別都非常活躍，最近更推出潮流產品，又參與不同類型的廣告拍攝。上星期在大阪舉行多場舞蹈團的表演會，全場爆滿！

AVANTGARDEY將首次來到香港，參與大年初一舉行的「國泰新春國際匯演之夜」。 AVANTGARDEY最近在日本開騷，全場爆滿！

AVANTGARDEY@東港城《群英齊舞賀龍年》

日期：2024211 (星期日，大年初二)

時間：下午３時

地點：新界將軍澳重華路８號

           東港城1樓中庭

           (坑口站A1出口)

 

AVANTGARDEY
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