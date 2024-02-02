日本爆紅女子舞蹈團AVANTGARDEY農曆年襲港 初二殺入東港城辦賀年活動

日本爆紅舞蹈團AVANTGARDEY將首次來到香港，參與2月10日（大年初一）舉行的「國泰新春國際匯演之夜」，翌日2月11日（年初二）會在將軍澳東港城舉辦香港首個粉絲活動，跟本地fans慶祝龍年。

這次AVANTGARDEY在港舉行的粉絲互動活動名為《群英齊舞賀龍年》，將於2024年2月11日下午3時於東港城舉行。活動中，AVANTGARDEY除舞蹈演出之外，她們還將會和現場觀玩互動舞蹈遊戲，更會集合16位成員舉行簽名會。

AVANTGARDEY不僅在《America’s Got Talent》得到優秀的成績，早前更在《第74屆NHK紅白歌唱大賽》上擔任嘉賓，為YOASOBI的大熱歌曲《Idol》領軍伴舞開場部份，場面震撼，成為全球網民熱話。AVANTGARDEY除了外型獨特，更以其精湛的魔性舞蹈在全球迅速竄紅。AVANTGARDEY在多個界別都非常活躍，最近更推出潮流產品，又參與不同類型的廣告拍攝。上星期在大阪舉行多場舞蹈團的表演會，全場爆滿！