日本男吹神拓也哥離世 曾在《金雞SSS》扮拓也 黃偉文發文悼念

日本「男吹神」拓也哥(井口拓也)於9月16日離世，享年47歲。他的家人透過其個人部落格於26日公布死訊，內容大意：「長期臥病經多方醫治無效，酒吧『膽固醇』的店主拓也於2022年9月16日逝世，本來應該馬上告知外界，但因為是緊急事情所以通知晚了，對此深表歉意。葬禮只安排了親友參加，對於拓也生前給予的厚意非常感謝，謹致通知。」拓也哥近年健康開始亮起紅燈，加上受糖尿病和新冠肺炎所影響，頻密進出醫院，他最後於上月20日更新Twitter，發文透露「住院中」，詎料一個月後逝世。

因糖尿病惡化截肢

拓也哥因參加成人節目《矛盾大對決》表演「高速真空吸引」口技爆紅，被封為「男吹神」，隨後與波多野結衣拍攝電影《沙西米》，人氣再高升。拓也哥自2017年開始，因心臟衰竭、糖尿病先後切掉腳趾、截肢小腿，2020年疫情嚴峻期間多次因發高燒進出醫院，今年終不敵病魔離世。拓也哥的友人透露，將遵照他的遺願，將其同志酒吧交給副店長經營，同時關閉名古屋分店。

黃偉文發文悼念

曾在電影《金雞SSS》扮演拓也哥的黃偉文(Wyman)，透過IG發文悼念，他表示在片中的角色，靈感正是源自拓也哥。當時他特地飛到東京，拜訪拓也哥「取經」，縱然素不相識，但對方分文不取拔刀相助，更反過來送上兩隻酒杯作為紀念品。Wyman又感謝拓也哥，「謝謝你，善良而有趣的靈魂，世界因你的吞吞吐吐，添了歡笑和專業知識」，期望他在「下個環節在那邊也玩得一樣開心」。最後Wyman在hashtag加上「#一段仔悼文我居然寫到眼濕濕」。