日本男歌手Luz被控藏毒緩刑3年 X發文希望fans原諒

因持有毒品被判處3年緩刑的日本30歲歌手Luz(ルス，帯刀光司)，在事件發生5個月後，再次活躍社交媒體。Luz前日於X(前身Twitter)發表一封公開信，他寫道：「雖然這次發生一系列的問題和活動暫停，但我向所有支持我的粉絲表示真誠的歉意，給大家帶來極大的擔憂和不便。」
今年1月11日，Luz被發現持有毒品被捕，更因持有毒品及吸毒罪名成立，被判處有期徒刑1年8個月，緩刑3年，並需暫停所有公開演出。事發後他的經理公司表示：「Luz因兼顧藝人和公司經理身份，而弄至身心疲憊。我們並不是想掩蓋Luz所犯下的罪，但他卻要承受所有的疲勞。」
Luz在公開信指，感激歌迷喜愛支持之情：「從1月開始就一直花時間處理自身問題。我正在審視自己所犯的錯誤，期待能夠與你們見面的那一天。」他又補充說：「我真誠請求大家溫暖地看護我，直到我康復為止。感謝你們閱讀我的道歉。真誠感謝你們接受我的道歉。」
Luz是一位德裔日本人，憑藉182cm身高，和花美男外表贏得大批fans支持。他於2014年發行首張專輯，以獨唱歌手身份出道，此後繼續有發行音樂作品，在樂壇非常活躍，但由於毒品的控罪，他在各音樂網站的串流服務都被暫停，令其fans不能在這些網站欣賞他的作品。