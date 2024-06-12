日本男歌手Luz被控藏毒緩刑3年 X發文希望fans原諒

因持有毒品被判處3年緩刑的日本30歲歌手Luz(ルス，帯刀光司)，在事件發生5個月後，再次活躍社交媒體。Luz前日於X(前身Twitter)發表一封公開信，他寫道：「雖然這次發生一系列的問題和活動暫停，但我向所有支持我的粉絲表示真誠的歉意，給大家帶來極大的擔憂和不便。」

今年1月11日，Luz被發現持有毒品被捕，更因持有毒品及吸毒罪名成立，被判處有期徒刑1年8個月，緩刑3年，並需暫停所有公開演出。事發後他的經理公司表示：「Luz因兼顧藝人和公司經理身份，而弄至身心疲憊。我們並不是想掩蓋Luz所犯下的罪，但他卻要承受所有的疲勞。」