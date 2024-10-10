日本諧星齊藤慎二涉強逼女星口交　妻力挺：女方有做主動

41歲的日本搞笑藝人齊藤慎二曾兩度捲入不倫戀，日前又爆出在電視台外景巴士內強迫女藝人為其口交涉嫌性侵，目前已被東京都警視廳新宿警察署函送法辦。

供稱雙方你情我願

除了性侵醜聞外，還傳出他賭性成癮，欠下大筆賭債，經紀公司吉本興業選擇火速開除。但齊藤的妻子仍選擇力挺，還表示該名女星也有主動，雙方有聯繫方式稱「控訴與事實有所出入」，但他的拍檔也看不下去稱「不是道歉就能被原諒的事！」

綜合日媒報道，齊藤慎二在7月時藉外景機會與女藝人在保母車內獨處，強迫對方為其口交涉嫌性侵，事後受害女星報案，東京都警視廳隨即展開調查，他本人供稱雙方是「合意性交」並表示：「正在反省，因為自己輕率的行為讓對方與家人造成困擾。」但受害女星則表示「絕對無法接受。」