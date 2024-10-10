日本諧星齊藤慎二涉強逼女星口交　妻力挺：女方有做主動

41歲的日本搞笑藝人齊藤慎二曾兩度捲入不倫戀，日前又爆出在電視台外景巴士內強迫女藝人為其口交涉嫌性侵，目前已被東京都警視廳新宿警察署函送法辦。
供稱雙方你情我願
除了性侵醜聞外，還傳出他賭性成癮，欠下大筆賭債，經紀公司吉本興業選擇火速開除。但齊藤的妻子仍選擇力挺，還表示該名女星也有主動，雙方有聯繫方式稱「控訴與事實有所出入」，但他的拍檔也看不下去稱「不是道歉就能被原諒的事！」
綜合日媒報道，齊藤慎二在7月時藉外景機會與女藝人在保母車內獨處，強迫對方為其口交涉嫌性侵，事後受害女星報案，東京都警視廳隨即展開調查，他本人供稱雙方是「合意性交」並表示：「正在反省，因為自己輕率的行為讓對方與家人造成困擾。」但受害女星則表示「絕對無法接受。」
「不是道歉就能被原諒的事！」
事件鬧上警局後，8月起齊藤就以身體不適為由暫停錄影，9月20日經紀公司吉本興業在官網火速切割宣布暫停演藝工作、火速開除。據悉，經紀公司果斷下決定原因除了性侵案外，還傳出齊藤疑似賭性成癮，欠下大筆賭債，品行不良讓經紀公司無法再行合約。
他的藝人妻子則是在IG為他解畫，稱該女星與老公在社交平台上有互相追蹤，行為並非單方面，稱「控訴與事實有所出入」力挺老公。但他的拍檔則怒稱「很無力、很丟臉！」、「不是道歉就能被原諒的事！」，無法原諒他的作為。
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【言及】斉藤慎二容疑者の被害女性がコメント発表、容疑者家族が「事実と異なるコメント」https://t.co/TXLderQTXC— ライブドアニュース (@livedoornews) October 9, 2024
女性は斉藤容疑者について、犯行時「初対面だった」とし、容疑者の妻がSNSに投稿したコメントについて「まるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出された」と批判した。 pic.twitter.com/XzUPmSSlWl