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娛樂
2024-01-29 20:00:00

日本開唱直接俘虜觀眾心 aespa大熱歌獲爆炸性反響

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aespa的表演舞台，直接俘虜觀眾的心。

韓國女團aespa，昨日出席日本埼玉縣舉行的大型音樂節《GMO SONIC 2024》，她們以豐富多彩的舞台演出，獲得當地歌迷爆炸性反響。aespa總共唱11首大熱歌曲，她們以出道第二首作品《Next Level》開場，接著演唱出《Illusion》、《Better Things》、《Welcome To MY World》和《Thirsty》等多首歌曲，每一首歌曲的表演舞台，直接俘虜觀眾的心。

成員Karina在舞台上表示：「這是我們第一次在《GMO SONIC》亮相，不僅演唱了代表作《Next Level》，還準備了許多不同風格的歌曲，希望大家能繼續喜愛。」日韓混血成員Giselle補充：「雖然天氣很冷，但我們用表演為這裡的大家帶來溫暖。」他們又用流利的日語表示：「我們會熱情地演出。」這使現場氣氛更加熾熱。

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aespa全程高能量輸出，聽得日本樂迷如癡如醉。

aespa之後還唱出去年風靡全球的《Spicy》，接著帶來出道曲《Black Mamba》，以及第四張迷你專輯《Trick or Trick》和《Drama》等熱門歌曲，給觀眾帶來了一場不間斷的音樂盛宴。

此外，aespa將參加2月21、22日在日本東京巨蛋舉行的《MTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》音樂會，她們的樂迷已經一早準備，入場應援自己的偶像，並期待她們能在演出中，繼續為fans帶來驚喜和感動。

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眾成員以流利的日語與觀眾對談，使現場氣氛更加熾熱。

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aespa將於嚟緊的周日及周一攻東京巨蛋，她們的fans已經嚴陣以待。

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