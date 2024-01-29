日本開唱直接俘虜觀眾心 aespa大熱歌獲爆炸性反響

韓國女團aespa，昨日出席日本埼玉縣舉行的大型音樂節《GMO SONIC 2024》，她們以豐富多彩的舞台演出，獲得當地歌迷爆炸性反響。aespa總共唱11首大熱歌曲，她們以出道第二首作品《Next Level》開場，接著演唱出《Illusion》、《Better Things》、《Welcome To MY World》和《Thirsty》等多首歌曲，每一首歌曲的表演舞台，直接俘虜觀眾的心。

成員Karina在舞台上表示：「這是我們第一次在《GMO SONIC》亮相，不僅演唱了代表作《Next Level》，還準備了許多不同風格的歌曲，希望大家能繼續喜愛。」日韓混血成員Giselle補充：「雖然天氣很冷，但我們用表演為這裡的大家帶來溫暖。」他們又用流利的日語表示：「我們會熱情地演出。」這使現場氣氛更加熾熱。