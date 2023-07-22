熱門搜尋:
杜蘇芮 書展2023 圍方 C觀點 消費券2023 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 樓市 大暑
返回
娛樂
2023-07-22 20:30:11

日本限定Super遊｜曾志偉帶隊去岩手 余思霆Bra Top滑雪勁吸睛

分享：
日本限定Super遊｜曾志偉帶隊去岩手 余思霆Bra Top滑雪勁吸睛

曾志偉帶大家歎岩手時令菜。

TVB 全新旅遊節目《日本限定Super遊》，將由今晚（22日）起逢周六播映，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹主持。獎門人將帶大家玩轉香港人未必太熟悉的日本旅遊點，讓觀眾感受非一般旅行體驗與文化風情。

今晚（22日）播出的第一集，曾志偉、JarvisErica和余思霆去到岩手體驗滑雪之旅。眾人在岩手的安比高原滑雪場會合，Jarvis問獎門人會不會滑雪，獎門人笑言：「依家對我嚟講有少少超齡，滑雪要後生啲、多啲活力，我哋依家係滑安全雪。」當中余思霆原來是滑雪高手，她更以現時外國滑雪場極流行的Bra Top裝束登場，有型又有款；之後思霆再大顯功架即場示範玩跳台，有姿勢又有實際。

曾志偉自嘲超齡滑雪。

曾志偉自嘲超齡滑雪。

滑完雪後，獎門人帶大家歎岩手時令菜，分別有三陸赤貝刺身、香烤鮪魚、炭烤Sorakumo豬肉配洋蔥醬等。食完好西，兩位靚女去到著名的白樺溫泉，一邊看着白皚皚的雪景、一邊浸溫泉，加上該處是弱鹼性溫泉，浸完後皮膚更細緻嫩滑，超級享受。滑雪場附近有全日本首間英式寄宿學校，JarvisErica齊齊穿上校服參觀，Erica更會一圓讀書時期夢想，化身學生代表站在講台上發表畢業感言，但內容竟全是奚落Jarvis的說話。之後兩人在戶外玩雪戰，打打鬧鬧瘋狂耍花槍，非常冤氣。

余思霆Bra Top滑雪勁吸睛。

余思霆Bra Top滑雪勁吸睛。

余思霆到著名的白樺浸溫泉。

余思霆到著名的白樺浸溫泉。

周奕瑋與陳嘉慧在戶外玩雪戰，打打鬧鬧瘋狂耍花槍。

周奕瑋與陳嘉慧在戶外玩雪戰，打打鬧鬧瘋狂耍花槍。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受