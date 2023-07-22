日本限定Super遊｜曾志偉帶隊去岩手 余思霆Bra Top滑雪勁吸睛

TVB 全新旅遊節目《日本限定Super遊》，將由今晚（22日）起逢周六播映，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹主持。獎門人將帶大家玩轉香港人未必太熟悉的日本旅遊點，讓觀眾感受非一般旅行體驗與文化風情。

今晚（22日）播出的第一集，曾志偉、Jarvis、Erica和余思霆去到岩手體驗滑雪之旅。眾人在岩手的安比高原滑雪場會合，Jarvis問獎門人會不會滑雪，獎門人笑言：「依家對我嚟講有少少超齡，滑雪要後生啲、多啲活力，我哋依家係滑安全雪。」當中余思霆原來是滑雪高手，她更以現時外國滑雪場極流行的Bra Top裝束登場，有型又有款；之後思霆再大顯功架即場示範玩跳台，有姿勢又有實際。