日本2025年大災難仲叫人投資？鍾培生有另類睇法

鍾培生昨日在東京六本木大搞護膚品牌pop up store，更把香港的玩意加進店內。他接受訪問時，透露自己為品牌打入日本市場投資不少金錢，因為日本人對海外品牌的護膚用品有一定需求。同時他亦在日本看了不少地，又在社交平台分享參觀不同物業的影片。然而，現時都瘋傳日本今年將面對嚴重的災難，但他仍大灑金錢，完全無懼。

他表示自己每年都會有不少時間在日本，他稱留意到日本的房地產很有發展潛力，自己亦有收購一些舊單位再重建。他又指兩地的房地產發展是非常不同，他覺得香港的樓宇實用度、起樓的專業性比日本大勝一籌，因此希望可以引入香港建築的技術來日本，讓兩者可以融合。

日本大災難無有怕

提到日本將會有個大災難，鍾培生仍建議大家去日本投資，會否擔心屆時因為大災難而損失慘重被人鬧，他說︰「每年都有呢啲謠言，好多時話邊年世界末日，2000年、2012年又話世界末日，我哋都捱過好多次啦！2019年又話幾好一年，又開始疫情，香港又有紛爭，真係發生先算！事實上真係好多熱情入嚟，好多人都將錢擺落新加坡，個地方咁細都冇咩賣，日本有個好勁KOL，係咁買樓，個個人叫馬雲，掃到啲嘢都貴晒。我識有個人，嗰個人掃十個單位，5、6千萬一個單位，就連未起個棟，樓芯都掃，掃到日本人唔俾內地人去買，如果唔係就變內地人村。真係好多熱錢入嚟！」

他認為香港人對日本人都有一定的幻想空間，他說︰「有好嘢吃，物品又靚，又多靚女，又多動漫，如果喺日本有個地方可以升值，每次住幾度，又可以賣俾人，又可以租俾人，個感覺係幾正，所以我覺得係有一個好大空間。」