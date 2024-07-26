日本27歲女星百野綾華患癌　出道僅3個月晴天霹靂

日本女團「Amor Amore.」的27歲成員百野綾華，因擁有甜美長相與姣好身材，自4月出道以來受到許多粉絲喜愛。沒想到，近日她在社交平台透露自己罹患甲狀腺癌，預計於9月住院動手術治療，坦言目前「每天都感到很害怕」。
花很多時間接受事實
百野綾華24日在X發文，表示自己3月得知罹患甲狀腺癌，原本打算隱瞞病情，但因想跟大家一起努力走下去，也考量所屬女團4月出道後，若自己在9月突然停止一切活動會嚇到大家，於是決定公開病況，盼能夠獲得粉絲們的諒解。
她也透露，其實花很多時間才接受罹癌這件事，且她很害怕打針，如今還要動手術，因此一想到9月即將來臨，每天都很害怕。
不確定能否發出聲音
百野綾華表示將從9月8日暫停演藝活動，之後會動手術治療，預計10月1日回歸舞台，並稱雖不確定到時身體的恢復狀況，但她希望大家能夠等她回歸舞台：「到時候我不知道身體是否能自己所想的行動，也不確定能否發出聲音，但我會努力好起來，請大家等我回來。」而她罹癌的消息曝光後，許多網友與粉絲也紛紛到她的社交平台留言為她打氣。
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【大切なお知らせ】 pic.twitter.com/gYO0yNSXzt— 百野 綾華 (@amar_ayaka) July 24, 2024