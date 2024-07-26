日本27歲女星百野綾華患癌　出道僅3個月晴天霹靂

日本女團「Amor Amore.」的27歲成員百野綾華，因擁有甜美長相與姣好身材，自4月出道以來受到許多粉絲喜愛。沒想到，近日她在社交平台透露自己罹患甲狀腺癌，預計於9月住院動手術治療，坦言目前「每天都感到很害怕」。

花很多時間接受事實

百野綾華24日在X發文，表示自己3月得知罹患甲狀腺癌，原本打算隱瞞病情，但因想跟大家一起努力走下去，也考量所屬女團4月出道後，若自己在9月突然停止一切活動會嚇到大家，於是決定公開病況，盼能夠獲得粉絲們的諒解。