日本AV女優入行15年卻「從未脫衣」　超傳奇人物拍2500部片指導「情色演技」

記者黃玉婷／綜合報道
現年43歲的新城桔花（新城きっか，音譯）的工作十分特殊，是AV界的專門女臨記，雖然稱作是「臨記」，卻可謂是AV界的重要女配角，更是許多新入行AV女優的演技導師，入行15年來已拍過超過2500部片，最大特色就是出鏡「不用脫衣」。
據日本《集英社Online》報道，新城曾在情色書刊出版社的影片部工作，所以經常跑AV攝影棚，對於情色片的拍攝環境並不陌生，後來離開情色出版社後，有AV公司的人來詢問「願不願意來幫忙」，新城便接受了工作邀約，也從此進入AV界，開始AV女臨記之路。
新城桔花（右）也是AV女優的「演技導師」。（圖／翻攝自新城きっかTwitter）
飾演過女主角的媽媽和姊姊
新城從2008年開始當AV臨演「一做就是15年」，拍過約2500部片，飾演過的角色包括女主角的媽媽、姊姊，甚至是電車中的「女乘客甲」，不過，新城與女主角最大差異就是「不用脫衣」。
此外，新城同時也是AV女優的「演技導師」，AV劇本家東風克智就透露，先前需要女主角既驚恐又害怕時，新城發揮演技「嚴厲地對女主角打巴掌」，藉此引導對方做出驚恐表情，最後的拍攝效果也讓導演十分滿意。
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