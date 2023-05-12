日本AV女優入行15年卻「從未脫衣」　超傳奇人物拍2500部片指導「情色演技」

記者黃玉婷／綜合報道

現年43歲的新城桔花（新城きっか，音譯）的工作十分特殊，是AV界的專門女臨記，雖然稱作是「臨記」，卻可謂是AV界的重要女配角，更是許多新入行AV女優的演技導師，入行15年來已拍過超過2500部片，最大特色就是出鏡「不用脫衣」。

據日本《集英社Online》報道，新城曾在情色書刊出版社的影片部工作，所以經常跑AV攝影棚，對於情色片的拍攝環境並不陌生，後來離開情色出版社後，有AV公司的人來詢問「願不願意來幫忙」，新城便接受了工作邀約，也從此進入AV界，開始AV女臨記之路。

新城桔花（右）也是AV女優的「演技導師」。（圖／翻攝自新城きっかTwitter）