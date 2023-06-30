日本AV女優藤環奈「暗黑身份」曝光　被迫辭去芭蕾舞老師正職

記者高珞曦／綜合報道

日本一間芭蕾舞教室日前發現一名任職女老師「身份不單純」，一查發現女老師竟是AV女優，她曾以芭蕾女伶身份拍攝成人片，Twitter上也有不少她的赤裸照片。該舞蹈教室因輿論壓力讓其辭職，此事也在網上引發討論。

這名跨界發展的33歲女老師，在教課時間外，她也是AV女優藤環奈（藤かんな），2022年進入日本AV界，並以「國立大學畢業生、芭蕾女伶」的身份拍攝AV處女作，同時她也在芭蕾舞教室兼差，教導女學生跳芭蕾舞。直到2023年6月她的「暗黑身份」曝光，這份老師的工作也疑似「見光死」，上課時教室內異常安靜，她的排課時間也跟著被壓縮。