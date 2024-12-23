日本Bossa Nova女王小野麗莎落實明年香港開騷 宣布年初七戲曲中心辦演唱會 

日本Bossa Nova女王小野麗莎（Lisa Ono）繼2023年11月來港舉行入行35周年演唱會後，相隔一年零兩個月，鐵定於2025年2月4日（年初七）假西九文化區戲曲中心大劇院舉辦《LISA ONO 小野麗莎 2025 香港演唱會》，小野麗莎屆時會用溫暖又治療的聲音，為春節添上熱情。 小野麗莎於1989年出道，以極其自然的歌聲、充滿節奏的音樂，在日本拓展Bossa Nova。她的音樂混合了森巴、爵士樂、詩歌、結他等，但她的音樂不局限於爵士領域，還延伸至流行音樂巿場，成為日本少數能夠跨出爵士樂界，征服流行音樂巿場的爵士歌手，被外界譽為日本Bossa Nova界最佳女歌手。

出道超過35年的小野麗莎，發行超過30張專輯，曾在全球舉行超過100場演唱會。她於1989年推出的專輯《Catupiry》及1991年發行的專輯《Nana》，均獲頒日本金唱片大獎。1999年推出的專輯《Dream》熱賣25年，銷量至今逾2億張，成績驕人。小野麗莎早前在訪問中談到，10歲時，隨父母從巴西回到日本，其後父親在東京開設了一家餐廳，提供巴西美食及有現場音漿表演，因為她從16歲開始在餐廳演出，展開音樂生涯。小野麗莎表示雖然出道超過35年， Bossa Nova依然是她音樂的核心，「就像我身體一部分」，會為香港的演出，使出渾身解數。

《LISA ONO 小野麗莎 2025 香港演唱會》將於2025年2月4日（年初七）假西九文化區戲曲中心大劇院舉行。票價分為港幣$1,2880（VIP）、$988、$788、$588。門票現已於Cityline網站公開發售。購買VIP門票的觀眾，除可獲得VIP專屬禮品，更可於演唱會結束後，親手將禮品交給小野麗莎，在禮品上親筆簽名。

《LISA ONO 小野麗莎 2025 香港演唱會》將於年初七假西九文化區戲曲中心大劇院舉行。