日片《告白》名導中島哲也迫女星露點 受害人吞安眠藥輕生獲救

日本演藝界近期接連爆出性侵及欺凌等醜聞，今次輪到賣座電影《告白》名導中島哲也被揭惡行，指他曾在執導電影《渴罪》中安排女星拍攝一場性侵戲時，於片場施壓要求對方露點演出，導致她後來患上抑鬱及輕生，最終退出演藝圈。 拍性侵戲撕掉乳貼 據《週刊文春》報道，受害人A小姐拍攝片中性侵戲時，中島哲也指示要她拿掉乳貼，她事前曾表明不接受露點演出，當天也強硬拒絕，製片對她當時經理紀人表示：「停拍一天將損失300萬日圓，你會怎樣負責?」中島哲也則承諾，後期剪接時可讓演員在場確認，刪走演員不認可的部份畫面。因當時《渴罪》將近煞科，如果A小姐退出易角就要重拍，恐怕造成更大損失，於是A小姐相信中島哲也的承諾，隔天恢復拍攝工作。

可是中島哲也未有兌現承諾，A小姐在電影試映會看到自己露點即大受打擊，而且在場有將近100名相關人士目睹，她馬上向導演、製片抗議都未獲回應，經理公司也未積極處理事件，傷心絕望的她只好自行委託律師打算採取法律行動，電影公司其後回應指爭議畫面會打格處理，然而上映時，該場戲只做了些微模糊化，A小姐還是無法接受，繼而陷入嚴重抑鬱狀態，曾吞安眠藥自殺，被送院洗胃幸好救回一命，之後亦退出藝能界。A小姐向《週刊文春》訴說自己的經歷，雖然沒有公開身份，但網民發現在2014年上映的《渴罪》，已引退的36歲女星派谷惠美，在片中飾演小田切讓妻子，因捲入小田切讓與役所廣司的仇恨，最終慘被役所廣司性侵。 鬧喊影后 中谷美紀 62歲的中島哲也出名製作認真及嚴格，他的代表作包括《下妻物語》、《花樣奇緣》、《告白》等，他曾為《花樣奇緣》女主角中谷美紀推上影后寶座，但中谷美紀講過拍攝《花樣奇緣》、時，被中島哲也鬧到狗血淋頭，一度忍不住當場灑淚及逃離片場。