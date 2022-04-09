日男團成員小林豐藥妝店偷竊被捕 事務所證實即炒魷

日本男團BOYS AND MEN成員小林豐，近日爆出在福岡市一間藥妝店偷竊價值9,000日圓（約580港元）的商品被捕，事件發生在去年10月3日晚上，經《週刊文春》昨日爆料後，小林豐所屬事務所已證實將他炒魷，他還被網民翻出成名前拍下GV（同志成人影片）的黑歷史。



BOYS AND MEN主要在名古屋活動，人氣男星赤楚衛二與Johnny’s當紅偶像平野紫耀也曾屬隊員之一，而33歲的小林豐亦是第一代成員，2010年起以BOYS AND MEN成員接拍劇集、電影及舞台劇等，更曾演出《幪面超人鎧武》，是當地小朋友心目中的英雄，還連續8年擔任愛知縣警察宣傳大使，沒想到他卻犯下罪行。



據消息指，小林豐當晚在藥妝店被男店員發現有可疑，隨即看到他將一支髮油放進袖口，上前向他查問時，小林突然衝出店外，店員趕緊追捕，最終由電單車司機協助成功將他就擒。小林豐斷正後，當場拿出1萬日圓賠罪，希望店員放他一馬，不過店員堅持報警，警方到場後，從他的外套搜出髮油、護髮乳等六件商品，總值約9,000日圓。



小林豐一直隱瞞被捕一事，直到《週刊文春》揭發才坦承一切，經理人公司也發聲明：「小林豐嚴重違反合約，破壞彼此的信賴關係，今日、2022年4月8日本公司跟小林豐已經解約。」其實，小林豐早前以其他理由向公司提出請辭，本來協議之後發表他會從BOYS AND MEN畢業，但被揭犯案後已緊急將他開除。此外，小林豐曾惹上同志疑雲，他出道前拍下的GV近日再於網上瘋傳。