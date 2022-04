日男團成員小林豐藥妝店偷竊被捕 事務所證實即炒魷

日本男團BOYS AND MEN成員小林豐,近日爆出在福岡市一間藥妝店偷竊價值9,000日圓(約580港元)的商品被捕,事件發生在去年10月3日晚上,經《週刊文春》昨日爆料後,小林豐所屬事務所已證實將他炒魷,他還被網民翻出成名前拍下GV(同志成人影片)的黑歷史。



BOYS AND MEN主要在名古屋活動,人氣男星赤楚衛二與Johnny’s當紅偶像平野紫耀也曾屬隊員之一,而33歲的小林豐亦是第一代成員,2010年起以BOYS AND MEN成員接拍劇集、電影及舞台劇等,更曾演出《幪面超人鎧武》,是當地小朋友心目中的英雄,還連續8年擔任愛知縣警察宣傳大使,沒想到他卻犯下罪行。



據消息指,小林豐當晚在藥妝店被男店員發現有可疑,隨即看到他將一支髮油放進袖口,上前向他查問時,小林突然衝出店外,店員趕緊追捕,最終由電單車司機協助成功將他就擒。小林豐斷正後,當場拿出1萬日圓賠罪,希望店員放他一馬,不過店員堅持報警,警方到場後,從他的外套搜出髮油、護髮乳等六件商品,總值約9,000日圓。



小林豐一直隱瞞被捕一事,直到《週刊文春》揭發才坦承一切,經理人公司也發聲明:「小林豐嚴重違反合約,破壞彼此的信賴關係,今日、2022年4月8日本公司跟小林豐已經解約。」其實,小林豐早前以其他理由向公司提出請辭,本來協議之後發表他會從BOYS AND MEN畢業,但被揭犯案後已緊急將他開除。此外,小林豐曾惹上同志疑雲,他出道前拍下的GV近日再於網上瘋傳。