日進大師DJ NewJeansNim蘭桂坊普渡眾生 宣布下月再襲港出席S2O潑水音樂節

來自韓國的DJ NewJeansNim，作為虔誠佛教徒的他法名為日進，有向前邁進的意思，他於去年獲得了「新進（New-進/ New Jin）」的法名，由於Jin和Jean同音，加上和尚(sunim)造就其DJ稱號為NewJeansNim！由於DJ名跟南韓當紅女團NewJeans同名，令NewJeansNim進一步受到關注。其實，NewJeansNim的真實身份是一名搞笑藝人，從小跟着母親信奉佛教，並於2023年進入曹溪寺受戒，後被賜予法號，他希望以佛經融合電音文化，打破大眾對佛教的偏見。他之前在韓國佛教節上以《Buddha Handsome (佛祖Handsome ) 》電音傳教，並憑此曲爆紅，身穿袈裟一邊大喊「Put your hands up」(佛祖 Hands up)，而大家亦會合十狂跳回應大師，成為流傳網上經典的影片，以音樂傳遞教義、以世界共同語言而創意打破界限，實行用電音普渡眾生。 近月，電音和尚DJ NewJeansNim 更到訪亞洲不同地方「傳教」，在剛過去的周末，更第一次到訪香港，於本地全球百大夜店Boomerang演出，令全場氣氛熱熾高漲，由於反應熱烈，DJ NewJeansNim立即宣布下月亮相S2O香港站，屆時這位電音和尚將聯同其他主舞台單位迎接夏天來臨，包括「電音巨人」AFROJACK、瑞典最強電音二人組GALANTIS、巴西DJ巨星ALOK等，DJ NewJeansNim將為首日擔任開幕表演DJ，以水跟音樂洗滌觀眾心靈。