早霸王丨小儀提7年愛情長跑失敗　直播落淚：唔應該為佢喊

由森美、阮小儀、梁嘉琪主持嘅香港商業電台叱咤903電台節目《早霸王》一向廣受觀眾歡迎；4日直播一集，小儀於節目中提及與拍拖7年前度，更加感觸地落淚。

53歲小儀涉足電台及電視工作，發展不俗，吸金力極強，有傳年賺過百萬，被指係圈中「黃金盛女」，佢喺節目《早霸王》「霸王我最喜愛全球華人勁爆金曲至尊歌」環節中，就主題「好大感觸」挑選咗樂隊Zen歌曲《I Remember You》，並大談拍拖7年嘅前男友，表示與前度爸爸媽媽好熟，曾經喺分開後探望佢哋，對方爸爸就向佢暗示指唔好諗住等返個前度：「佢爸爸嘅意思係，你點等呢個人都冇用，佢唔會記得，你走啦。」

「哎啊，佢喊啊！」

森美見小儀再想分享該前度嘅故事就阻止，不過小儀嘅心情就被觸動，梁嘉琪見狀勁激動：「哎啊，佢喊啊！」小儀續指唔應該為佢喊：「因為呢一個真係傷啊嘛，人生入面有幾可咁傷啊？哎啊，點解喊啊？我唔應該為佢喊。」

小儀又分享當年與前度成日相約喺銅鑼灣西武百貨，有次重遊舊地時不禁觸景傷情：「有日我揸車經過，發現西武結業，其實當時已經分開咗起碼6年，但我個心突然好痛，覺得個天連一個記得佢嘅地方都唔畀我，但係我仲嬲自己嘅係點解我仲要記得你啊，我好唔開心，喺車度喊，打畀森美嗰陣佢話『你仲掛住佢做咩？佢有腳臭㗎』。」