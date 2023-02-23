早霸王︱女聽眾講極唔入正題 森美小儀迫走聽眾獲網民支持：怕咗呢啲人

叱咤903電台節目《早霸王》由森美、小儀及Marco擔任主持，節目向來都有唔少聽眾打電話上去分享自己嘅故事，而三位主持都好樂意聽佢哋嘅分享，不過去到噚日（22日）三位主持突然要求一位女聽眾收口。雖然呢個舉動mean到爆，不過一班粉絲就非常支持佢哋呢個舉動。 喺噚日，聽眾如常可以打電話入節目分享自己嘅故事，期間有一位女聽眾打入上去，佢一開始唔係講自己故事，而係用咗5分鐘去讚主持人，讚森美有深度同好叻、小儀就好聰明同嚮往生活，而Marco就好內斂。呢位聽眾講到主持人都唔耐煩，想cut線嘅時候佢先肯入正題。

主持唔撐女聽眾 女聽眾一講：「我老公」，仲未講其他嘢嘅時候，森美已經忍唔住話：「你有老公㗎？你老公點頂到你呀？」，之後女聽眾就傻笑並話老公平時返工好忙，不過下個月突然有10日假期。兩公婆就打算外遊，老公就想用晒啲假期去英國探望朋友，不過女聽眾就想同老公去泰國。森美就話覺得而家可以出國探朋友係一個好難得嘅機會，提議佢哋可以先去英國探朋友，之後先叫老公請假陪佢去泰國。該女聽眾聽完之後，就話自己會遷就老公去英國，不過老公就要加家用。女聽眾再話自己打電話上來係諗住主持們都支持佢去泰國，點知竟然係支持佢哋去英國，之後三位主持就話唔會撐佢，因為呢個時間去英國探朋友係一個千載難逢嘅機會，相反泰國就幾時都可以去。