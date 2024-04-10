早霸王｜9歲小學生向師兄表白遭拒愛 網民：好狠啊！

由森美和小儀主持嘅《早霸王》一向有「Phone-In」環節讓聽眾分享自己嘅故事而大受歡迎。最近一集，一名9歲小學四年級女孩「萱萱」向同校12歲小六師兄「明睿」Jeff表白，更發表自己唔係一分鐘熱度嘅「愛的宣言」，震撼全場，結果亦係意想不到，令森美即時報時結束節目。

愛的宣言：唔係一分鐘熱度，係永久性！ 該女孩萱萱致電《早霸王》，表示自己與師兄Jeff於兩至三年前網上討論區認識，大約4個月後對Jeff產生好感，直言自己並非著重外貌嘅人，對方唔靚仔但多優點，父母反對佢太早拍拖，但佢就覺得自己就算拍拖都唔會影響學業，例如會與對方傾15分鐘視像後就可以專心溫書，直至暑假先外出玩樂，坦言去年3月已向Jeff表白，但一直未得到回應，於是寫咗一封情書畀Jeff：「唉，不再追你了，我直接跟你就這些嘢吧：我愛你，明睿！可不可以做我男朋友？1314520」，又發表愛的宣言：「我對明睿唔係一分鐘熱度，係永久性！」當森美問及萱萱日後分手如何處理，佢就表示自己處理到，會保持冷靜，待大個之後如果對方仍單身，會再問佢可唔可做佢女朋友。

Jeff直接拒愛令人措手不及 森美致電男主角Jeff，對方表示收到朋友通知，所以有聽到萱萱所講嘅說話，佢回應對萱萱嘅表白：「鍾意一個人可以，但要適可而止」，續指覺得自己而家未應付到拍拖：「「如果而家handle唔到，就唔應該追求愛情，除非你認為自己handle到，我覺醒自己仲未handle到，但有愛嘅感覺。」萱萱於主持人引導下向Jeff表示：「我鍾意你」，Jeff反問對方係咪真心，萱萱直言自己真心。不過，最後Jeff都係拒絕對方：「真係唔好意思，我認為自己未有呢個能力，因為我心裡面有個人啊。」Jeff直接拒愛令人措手不及，森美更以報時「12點！」結束節目。 森美及後再次於節目提及萱萱示愛一事，又回應指，當時Jeff講完「我心裡面有個人」已經講完，萱萱又無咩回應，加上恰巧12時，因此直接結束節目。森美又指節目完結後因為怕萱萱會唔開心，囑咐同事致電慰問，萱萱回答指：「無唔開心，我無嘢」，一班主持人都讚賞萱萱有勇氣，小儀更直言：「有啲嘢唔使諗到太複雜，就係咁簡單。你好想講、好想表達果句話，就係可以咁簡單。」

網民:好狠啊！ 萱萱示愛一事惹網民討論，表示妹妹咁細個就失戀：「問完人係咪真心，答你真心，你就隨即拒絕人，好恨（狠）啊！」、「個小六男仔仲已經一早有心上人，唔係唔想拍拖住，救命」、「當森美話打俾個男仔時，我仲叫咗聲唔好出嚟，其實個男仔係可以唔接個電話，佢選擇接，就係要個女仔死心。」等等。 有網民認為妹妹講野好成熟，又指幾乎係每人必經階段，無需過份放大：「我自己小五都試過鍾意個男同學啦，鍾意之嘛真係好小事，父母又唔需要太緊張，刻意放大」、「佢哋D對答咁成熟，唔似細路仔」、「其實無乜特別，我女都試過，小朋友童言無忌」、「衹係細路女單戀話鍾意人，好多人小學都可能會對某人有好感，突然話鍾意某個同學，都無乜特別啫。」等等。