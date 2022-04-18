早餐界KOL｜張敬軒大講菜經 遮遮廚藝大躍進

「早餐界KOL」張敬軒有好一段日子沒有分享與工人姐姐「遮遮」的早餐趣事，今日(18日)軒仔在社交平台以「佢已經由廚師向導演嘅方向進發」為題，上載拍攝是日早餐的短片，他表示預早說好想吃西蘭花，點知遮遮非常有創意，將菜心花扮作西蘭花，還跟阿Sir說「I cut it, looks the same」(我切開它，看來一樣)，O晒嘴的軒仔笑言，「希望金像獎有佢提名」不過，最搞笑是軒仔對菜的認知也是一知半解，實情是由頭錯到尾擺晒大烏龍。
變樣西蘭花
話說，由於軒仔今早有個online meeting，昨晚已跟「遮遮」講好今日要吃豐富的早餐，毋須預備午餐，工人姐姐還問他想吃菜嗎？軒仔表示想吃西蘭花，工人姐姐收到指令亦回答無問題。今早，軒仔看到一碟「色香味俱全」的焗雞翼炒雜菜，雖是非常開心，但又覺有點不對路，「坐到埋枱，硬係覺得碟餸有啲怪怪哋，但係又講唔出怪喺邊度……直至我發現啲西蘭花#疑似 嘅嘢原來係芥蘭花 」於是軒仔問：「the broccoli looks a bit different than…」( 喂呢舊唔_係西蘭花嚟㗎喎) ，工人姐姐毫不掩飾，開心雀躍地回答：「it’s Choi Sum( 其實係芥蘭) but I cut it, looks the same」
「遮遮」自編自導有創意
對於「遮遮」自編自導，搵芥蘭扮西蘭花，軒仔形容是創意大復活，「喱鋪佢係導演，佢搵咗阿芥蘭頭來扮西蘭花，希望金像獎有佢提名。」同時，他亦親解近日較少po早餐相的原因，「其實過去嘅大部份時間入面，我阿遮嘅廚藝可謂突飛猛進，尤其我老母喺香港嗰三個月嘅廚藝訓練營，都可謂將玉雕成器，令我嘅味覺回復正常。」不過對菜的認識，軒仔亦是半桶水，經網民糾正後，他補充說，「原來係芥蘭同埋西蘭花生嘅BB 叫 broccolini (西蘭花苗) 不過佢(姐姐)都係當菜心咁買，呢單嘢由頭錯到落尾笑_死。」話雖如此，能令不少網友輕鬆笑一場也不錯。