早餐界KOL｜張敬軒大講菜經 遮遮廚藝大躍進

「早餐界KOL」張敬軒有好一段日子沒有分享與工人姐姐「遮遮」的早餐趣事,今日(18日)軒仔在社交平台以「佢已經由廚師向導演嘅方向進發」為題,上載拍攝是日早餐的短片,他表示預早說好想吃西蘭花,點知遮遮非常有創意,將菜心花扮作西蘭花,還跟阿Sir說「I cut it, looks the same」(我切開它,看來一樣),O晒嘴的軒仔笑言,「希望金像獎有佢提名」不過,最搞笑是軒仔對菜的認知也是一知半解,實情是由頭錯到尾擺晒大烏龍。

變樣西蘭花

話說,由於軒仔今早有個online meeting,昨晚已跟「遮遮」講好今日要吃豐富的早餐,毋須預備午餐,工人姐姐還問他想吃菜嗎?軒仔表示想吃西蘭花,工人姐姐收到指令亦回答無問題。今早,軒仔看到一碟「色香味俱全」的焗雞翼炒雜菜,雖是非常開心,但又覺有點不對路,「坐到埋枱,硬係覺得碟餸有啲怪怪哋,但係又講唔出怪喺邊度……直至我發現啲西蘭花#疑似 嘅嘢原來係芥蘭花 」於是軒仔問:「the broccoli looks a bit different than…」( 喂呢舊唔_係西蘭花嚟㗎喎) ,工人姐姐毫不掩飾,開心雀躍地回答:「it’s Choi Sum( 其實係芥蘭) but I cut it, looks the same」