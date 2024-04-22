早D知早D醫｜洪永城有認知隱患 鄧達智患大腸癌靠燉豬肉汁補身

由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持的全新健康資訊節目《早D知早D醫》今晚(22日)首播，節目率先探討中風疾病，並邀來兩名素人康復者分享患病經歷及感受。此外，節目羅列不同健康風險與資訊，讓大家可察視身體出現的疾病危機，能夠「早D知」及「早D醫」遠離病患。每集以個案形式，邀請不同康復者、照顧者分享患病及照顧病人的心路歷程，包括藝人林淑敏、張達明、鄧達智、陳欣健；節目亦邀來中西醫生及相關專業人士講解疾病資訊、治療方法等。

洪永城（Tony）、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝早前為節目拍攝宣傳片，無綫娛樂新聞台去到現場探班，Tony受訪時表示自細女Beryl出世後忙於做湊仔公，同時為新劇《執法者們》拍攝，嚴重睡眠不足，難得與三位女主持拍攝節目宣傳片，笑言有減壓作用：「之前段時間只係白色，尿片、天花板同奶粉，令到我人生增添色彩。」他續指接受認知障礙測試，而結果卻發現疑有認知障礙問題：「建議我做一啲療程、運動，打多啲麻雀，活化個腦。」

第二集，邀來時裝設計師鄧達智（William）擔任康復者嘉賓，分享十年前患上大腸癌的經歷，當時體重突然下降、出現便秘問題，身體響起警號，讓他及早求醫。William續透露治療過程，透過接受手術將腫瘤移除，並必須確保附近沒有癌細胞殘留；在復康過程，他經常飲用家傳燉豬肉汁，甚至海參、冬蟲夏草等名貴食材，有效補充體力、調養身子。