昆頓塔倫天奴正式落閘《標殺令》唔會拍第3集 除非……

當荷里活一而再再而三咁將經典作品重啟翻拍之際，都有唔少好戲大家想有延續篇卻不得要領。2003年昆頓塔倫天奴cult爆之作《標殺令》(Kill Bill），秉承大導暴力美學，血腥場面夠漫畫化，成為千禧年代另類經典。不過導演昆頓塔倫天奴正式落閘 ，稱《標殺令》唔會拍第3集。

不過，塔倫天奴喺最近一個訪問入面正式「落閘」，表明《標殺令》唔會拍第3集。塔倫天奴曾經話過拍完第十套戲就會收山，而佢嘅第十套作品The Movie Critic亦已經籌備中。除非佢食言拍多過十套戲，否則《標殺令》系列，可以話係……完！

當年《標殺令》一拍就拍定兩集，上映後影迷都想有第3集，呢個訴求漸漸成為都市傳聞，「昆頓塔倫天奴搞緊《標殺令3》」不時都會聽到。fans甚至想女主角奧瑪花曼(現實中嗰個）女兒Maya Hawke，去演戲中佢個女B.B嘅長大成人版。

奧瑪花曼親證「好耐之前傾過標殺令3」

影迷並唔係一廂情願想有《標殺令3》，因為舊年奧瑪花曼受訪時講到《標殺令3》時，煞有介事咁話「我冇嘢可以講，不過傾咗好多年，而且好耐之前真係傾過條橋，而家都唔可能立即有消息」。聽落都幾似官話，似有還冇。

唯一可喜嘅係，之前流出關於The Movie Critic嘅資料相當少，塔倫天奴今次訪問披露咗，套戲係關於70年代男影評人，同早前傳過嘅女影評人故事有出入。

原文刊登於 電影LOL