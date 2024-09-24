明天就是回應訴求期限 NewJeans昨與ADOR開緊急閉門會議

明天是韓國女團NewJeans，給公司HYPE及ADOR回應訴求的最後限期，有韓國媒體指，NewJeans成員們昨日下午，在家長陪同下與ADOR代表金珠英進行緊急面談，而會議的結果引起廣泛關注。
據K-Pop音樂界消息，NewJeans成員本月11日開設YouTube頻道「nwjns」，並以「NewJeans有話要說」為題，舉行緊急直播，在約30分鐘的直播中，成員們坦誠說出HYBE與前代表閔熙珍發生矛盾前後，她們在公司所經歷的不合理和不公正的情況。而直播不僅引起全球fans強烈關注，亦在K-Pop音樂界內部引發了廣泛討論。
成員Hanni在直播中指，自己在HYBE大樓內，受到其他藝人的經理人冷暴力對待，並對現任ADOR代表金珠英，對她的投訴採取消極態度來回應表達不滿。她提到，「這樣的情況出現，讓我擔心未來可能會出現類似的問題，為何我要受到這樣的對待。」HYBE與ADOR處事不當，無疑令NewJeans成員們心理健康和職業生涯帶來了壓力。
藝人作為表演者，應該在安全和健康的環境中工作，這對於他們的創作和表現至關重要。NewJeans這次與金珠英的緊急會議，能否有效解決成員們所面臨的問題，並促進ADOR的正常運作，仍有待觀察。然而fans們對於NewJeans的未來充滿期待，希望他們能夠在健康的環境中繼續發展，並帶來更多優質的音樂作品。