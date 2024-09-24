明天就是回應訴求期限 NewJeans昨與ADOR開緊急閉門會議

明天是韓國女團NewJeans，給公司HYPE及ADOR回應訴求的最後限期，有韓國媒體指，NewJeans成員們昨日下午，在家長陪同下與ADOR代表金珠英進行緊急面談，而會議的結果引起廣泛關注。

據K-Pop音樂界消息，NewJeans成員本月11日開設YouTube頻道「nwjns」，並以「NewJeans有話要說」為題，舉行緊急直播，在約30分鐘的直播中，成員們坦誠說出HYBE與前代表閔熙珍發生矛盾前後，她們在公司所經歷的不合理和不公正的情況。而直播不僅引起全球fans強烈關注，亦在K-Pop音樂界內部引發了廣泛討論。