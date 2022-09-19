明日戰記｜上映3周破6000萬票房 古天樂望創華語片新紀錄：並肩作戰才有好成績

由總監製古天樂領銜主演，吳炫輝執導、劉青雲、姜皓文、劉嘉玲主演的《明日戰記》，上畫短短3星期，票房已衝破6,000萬(截至9月18日)，以6,024萬(不包括澳門票房)暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，成績驕人。古天樂坦言，希望《明日戰記》能刷新華語片的紀錄，強調科幻片工業要大家並肩作戰才有更好成績。

最應該慰勞自己

古天樂為答謝一眾演員及台前幕後工作人員，還有觀眾落力支持，日前舉行慰勞宴，吳肇軒、朱鑑然、張文傑、胡子彤等新生代演員，以及唱主題曲的陳毅燊(ANSONBEAN)和COLLAR成員陳泳伽(Winka)均有出席。雖然古仔搞笑指最應該慰勞的是他本人，但仍衷心感激眾人的付出，因為大家都為《明日戰記》辛苦了一段長時間，希望辛勤的付出可獲得應有的回報。