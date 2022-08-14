明日戰記｜內地票房失利 古天樂疑感觸泛淚：不要讓我覺得是孤獨一個

古天樂耗資4.5億港元製作的香港首部科幻動作片《明日戰記》，於8月5日在內地率先上映，身兼監製與男主角的古天樂，早前到內地宣傳，馬不停蹄出席各大小活動接受訪問，惟上映9日票房收約3.2億元人民幣，遠遠落後於同期上映10日收逾20億人民幣的國產喜劇《獨行月球》。在抖音流傳一段影片，古天樂出席宣傳活動時表示，「拍一部科幻電影是非常困難的，需要很多錢、很多時間，但這是我的夢想，一定要堅持下去。你們喜歡就去介紹給別人看，不要讓我覺得我是孤獨的一個人！」期間他用紙巾抺眼睛，被指疑似因票房失利而感觸落淚。
笑稱《明日戰記》的觀眾是老婆
雖然內地票房不似預期，古天樂仍落力宣傳，除了跑戲院跟觀眾見面，更破天荒現身於直播帶貨節目，與直播主大玩遊戲搞爛gag。前晚(12日)出席第十二屆北京國際電影節開幕禮時，古仔特地拿著戲中動力裝甲的頭盔行紅地氈，更高呼：「凡看過電影《明日戰記》的都是我老婆！」非常落力，網上有不少影片也拍到古天樂在宣傳活動的休息時間，很緊張地查看票房最新數字。拍攝科幻電影是古天樂多年的夢想，向來推動香港電影不遺餘力的古仔，希望藉《明日戰記》踏出香港科幻片的第一步，讓世界知道香港也有打造特技科幻片的技術與人材。《明日戰記》將於本月25日在香港上映。