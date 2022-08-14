明日戰記｜內地票房失利 古天樂疑感觸泛淚：不要讓我覺得是孤獨一個

古天樂耗資4.5億港元製作的香港首部科幻動作片《明日戰記》，於8月5日在內地率先上映，身兼監製與男主角的古天樂，早前到內地宣傳，馬不停蹄出席各大小活動接受訪問，惟上映9日票房收約3.2億元人民幣，遠遠落後於同期上映10日收逾20億人民幣的國產喜劇《獨行月球》。在抖音流傳一段影片，古天樂出席宣傳活動時表示，「拍一部科幻電影是非常困難的，需要很多錢、很多時間，但這是我的夢想，一定要堅持下去。你們喜歡就去介紹給別人看，不要讓我覺得我是孤獨的一個人！」期間他用紙巾抺眼睛，被指疑似因票房失利而感觸落淚。