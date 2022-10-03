明日戰記｜刪剪片段曝光 「難民」吳肇軒貧民生活大揭秘

《明日戰記》由古天樂監製及領銜主演，電影由8月25日正式上映，到10月2日香港票房已衝破6500萬，正向香港電影史上華語片票房第一位邁進。 電影的刪剪片段亦於今天曝光，《明日戰記》所描繪的地球在未來已被嚴重污染，成為寸草不生之地，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生。

B16環境惡劣

刪剪片段開首只見全副裝備戴上面罩的部隊在風沙灰塵中前進；鏡頭一轉，見咳過不停的吳肇軒在簡陋的家居中用了很多廢物零件砌成一棵聖誕樹，雖然在空氣質素極差的環境下生存，但這小小的聖誕樹亦為他帶來喜樂。由於環境惡劣，天幕外的居民大多已經喪失勞動能力。每日大部分時間都必須逗留在室內，非必要不能外出，而食物和飲用水都是依靠政府統一派發的水券糧票兌換，以確保居民享用的都是經過濾處理，而非受污染食物或來自酸雨不可飲用的水。

由於資源有限，搶水搶食物已是居民的日常，片中行動不便的吳肇軒亦被險被推到在地，在領水期間，遠處見一隕石從天而降，潘朵拉從隕石中破繭而出，吳肇軒見狀火速逃命，生死未卜。