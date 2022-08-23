明日戰記｜劉嘉玲鼓勵古天樂：追夢係孤獨，我一直會在身邊 吳君如高呼要睇100次

香港首部科幻鉅製《明日戰記》昨晚(22日)舉行首映禮，電影總監製兼主演古天樂聯同劉青雲、劉喜嘉玲、姜皓文、吳炫輝導演、合唱電影主題曲的[email protected]和ANSONBEAN(陳毅燊)等均有出席，向來圈中人緣好的古天樂，獲友吳君如與陳可辛、周秀娜、廖子妤等現身支持。劉嘉玲分享拍攝感受時，深情地跟古天樂說，「喺尋夢路上，係好孤獨⋯⋯我一直會喺身邊支持。」而吳君如則在社交平台與古天樂的合照，並上載一條高呼「我要睇100次《明日戰記》」的短片，寫道：「邊個想同我一齊睇100次」
繼續努力 終有一日大家會睇到
古天樂花上近10年的努力，以高水準的CG特技，為香港電影寫下歷史一頁，劉嘉玲對他的堅持深感佩服，「在尋夢路上，係好孤獨，但我哋都要繼續堅持自己夢想。」她很欣賞古天樂出錢又出力，拍一部香港史冇前例科幻片，在首映禮台上不忘予以鼓勵，「這嘗試的路係好辛苦，可能暫時未必得到大家認同，但我哋亦唔可以忘記，我哋最初嗰個夢想，一定要繼續咁行落去，我覺得只要你繼續咁樣努力，始終有一日大家會睇到。」接著嘉玲呼籲大家支持古天樂這部實現夢想的電影，並深情地對古天樂說，「我一路會喺你身邊支持。」面對內地評論和票房壓力，連日馬不停蹄落力宣傳的古天樂，大表感動，向嘉玲連聲說謝。