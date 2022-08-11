明日戰記｜動用6萬多粒LEGO完成 1:1動力重裝甲樂高模型尖沙咀展出

矚目華語科幻片《明日戰記》已定本月25日在港上映，由天下一電影製作，古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導，還有劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演，更有張家輝友情客串。

踏入上映倒數階段，電影宣傳浪接浪，除了之前深受途人歡迎「打卡」的3D電視外牆廣告外，更與不同界別的達人進行Crossover。日前樂高專業認證大師Andy Hung便為《明日戰記》以樂高積木，用一比一的比例把電影中的動力重裝甲EXOSUIT組裝出來，效果震撼！這個動力重裝甲LEGO今日起於K11 Musea的 4樓K11 Art House戲院展出。

花兩個月時間製作

談到這次與《明日戰記》的合作，Andy表示：「這個項目已經在幾年前開始和天下一洽談，亦從電影公司中得到有關動力重裝甲的設計資料，好讓我們能計劃如何製作出一比一的LEGO動力重裝甲，簡單來說我們先在洽談項目時候開始着手構思，踏入正式製作用了一個多月的時間去設計LEGO化的模型，之後利用大約兩個月時間製作，最終用上六萬多粒LEGO零件。」在今次動力裝甲的顏色選擇上，根據劇照中有關動力裝甲的資料，主要用了深灰、淺灰和黑色三款顏色，基本上整個盔甲外型都是以基本零件以雕塑方式拼搭出來。一些特別道具例如槍械，匕首以至頭盔等等，都會根據拼砌指引的範圍以人手利用不同的樂高零件。除了用色的配搭希望能夠突出展品線條和層次感外，Andy及團隊亦加上大量特製配件，使整個作品更為立體以及更為像真，例如在頭盔部份用上了不少特別技巧還原整個神髓。Andy砌成的26號裝甲正正是古天樂戲中角色「泰來」所穿的裝甲，作為古仔的影迷，Andy坦言：「當然希望能將作品做到最好，的確有點壓力，但同時亦是我們把作品力臻完美的動力。」除了一比一比例動力重裝甲外，Andy為《明日戰記》設計了一款Brickheaz，限量100隻及為非賣品，亦為戲中的「泰來」、「重生」及「臭鼬」度身訂造了獨一無二的Brickheadz，去演繹三位角色的角色形象。