熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 天氣 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-10-02 18:37:56

明日戰記｜勢破《寒戰II》最高票房華語片紀錄 古天樂獲劉嘉玲獻人生首次謝票

分享：
首次謝票的劉嘉玲自嘲是大鄉里。 《明日戰記》上映六周，累積票房衝破6,500萬港元。

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲、姜皓文和謝君豪主演的《明日戰記》，上映個半月，累積票房屢創新高，今日(2日)票房已衝破6,500萬港元，誓破最高票房華語片《寒戰II》創下的6,682萬元紀錄，古天樂更希望票房能衝上7,000萬元，而首度加入謝票團的劉嘉玲，就公開報名要拍續集。

劉嘉玲首謝票自嘲「大鄉里」

古天樂今日率領姜皓文、朱鑑然、吳肇軒和羅浩銘往尖沙咀的不同戲院謝票，更邀得劉嘉玲首次加入謝票團，她自嘲是「大鄉里」，當知道有觀眾已睇了25次，追問現場觀眾自己表現如何時，不忘搞笑地提醒大家：「要多看兩次才能發現箇中的細節部分，以及這套戲的認真製作。非常感激古老闆給予我機會，覺得自己在戲中幾型，好榮幸參與香港首部科幻片，希望古老闆會繼續，我現在就為續集先報名留位，下一集一定要有我份，多謝大家。」

劉嘉玲趁謝票公開報名留位拍續集。 劉嘉玲首次加入謝票團，與觀眾大合照。

古天樂盼票房直衝7,000萬

古天樂相當感激觀眾入場支持《明日戰記》，希望跟大家一同並肩作戰，為香港影史創下新一章紀錄，古仔說：「當然希望可以破香港電影史上華語片第一位，現時上映六周仍有這麼多朋友支持的確相當感動，希望可以屢創高峰上到7,000萬。」現時香港華語片最高票房電影是由周潤發和郭富城主演的《寒戰II》，票房為66,824,171港元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受