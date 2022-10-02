明日戰記｜勢破《寒戰II》最高票房華語片紀錄 古天樂獲劉嘉玲獻人生首次謝票

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲、姜皓文和謝君豪主演的《明日戰記》，上映個半月，累積票房屢創新高，今日(2日)票房已衝破6,500萬港元，誓破最高票房華語片《寒戰II》創下的6,682萬元紀錄，古天樂更希望票房能衝上7,000萬元，而首度加入謝票團的劉嘉玲，就公開報名要拍續集。

劉嘉玲首謝票自嘲「大鄉里」

古天樂今日率領姜皓文、朱鑑然、吳肇軒和羅浩銘往尖沙咀的不同戲院謝票，更邀得劉嘉玲首次加入謝票團，她自嘲是「大鄉里」，當知道有觀眾已睇了25次，追問現場觀眾自己表現如何時，不忘搞笑地提醒大家：「要多看兩次才能發現箇中的細節部分，以及這套戲的認真製作。非常感激古老闆給予我機會，覺得自己在戲中幾型，好榮幸參與香港首部科幻片，希望古老闆會繼續，我現在就為續集先報名留位，下一集一定要有我份，多謝大家。」