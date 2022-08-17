明日戰記 | 古天樂新片內地票房欠佳 疑似因為戲院「偷票房」手法曝光

古天樂有份投資、耗資4億5千萬嘅嘅新片《明日戰記》喺內地票房失利，近日網路流傳《明日戰記》受近年內地常見嘅「偷票房」問題影響。電影嘅官方微博都證實真有其事。

《明日戰記》嘅官微帖文提到，有觀眾喺商戶公眾號購買戲飛，但到戲院之後領取到嘅，竟然係另一套電影《獨行月球》戲飛。更妙嘅係，戲院職員叫觀眾用「《獨行月球》戲飛」去播放《明日戰記》嘅影廳睇戲！官微嘅回應指，涉事公眾號「通過收集各平台低價活動獲取特價票，再通過公眾號轉賣給顧客，進而賺取差價。另外該公眾賬號在轉賣電影票時，錯誤將《明日戰記》出票成其他影片，進一步造成用戶困惑。經影城核實，該公眾賬號並未獲得該影城授權許可，也未與影城簽訂任何合作協議的情況下，擅自對外公開出售宜春萬達影城電影票，存在侵權行為。對此，我方已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為」。

戲飛片名與實際不符

此外亦有內地網民話踢爆，有呢類戲飛上片名與實際睇嘅戲不符情況，甚至出現手寫戲票。呢啲都係俗稱「偷票房」嘅常見技倆，因為戲飛上嘅片名印另一套戲，收入會歸於「印錯」嗰套，但觀眾會照樣睇到佢想睇嘅戲。如此一來，票房收入就可以「偷龍轉鳳」。至於頭先提到捲入事件嘅電影《獨行月球》，係由內地著名創作室「開心麻花」出品，票房已經接近25億。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載