明日戰記｜古天樂現身謝票 預告下部科幻片更複雜

古天樂主演兼監製的《明日戰記》於上周五上映優先場，並於25日正式上映。昨日古天樂與導演吳炫輝、吳肇軒及朱鑑然現身謝票。古天樂連走多場謝票，當他出場時全場歡呼，並紛紛大叫好看，更有不少人表示會看十次。
古天樂在多場謝票場都分享了拍攝時面對的挑戰，更指出天橋大戰那場戲最難搞。有觀眾問到會否開拍續集，或能否出碟時加入刪減片段，他說︰「諗吓諗吓，其實有構思到下一部科幻片，係比呢部複雜十倍，好難，要同導演研究下。」
以前對空氣拍唔知搞乜
古天樂憶述首次對空氣做戲是《蜀山傳》，但現時科技進步，可以在開拍前先播出一個類似卡通版，讓演員知道大概情況，把一些重要場口播出來。他說︰「睇一次就知好多，之前拍《蜀山傳》叫我望前面，我問做咩，就話望住前面就得，真係完全唔知搞乜。」他又提到吳肇軒原本有一場在家中的場口，但最後只cut淨一個吳的大特寫鏡頭，坦言希望日後有機會出碟會加入刪剪片段。
古天樂︰我係鋼鐵做
古天樂表示，今次拍攝因為有盔甲護體，所以沒有周身傷，但同時由於衣服太重的關係，令他的頸椎出問題，之後要到美國接受手術，在頸的其中兩節鑲鈦金屬︰「我真係鋼鐵做」。
在多場謝票活動上，古天樂均特別引用戲中多句對白向大家道謝︰「多謝大家今日嚟支持《明日戰記》，希望冇令大家失望之餘，介紹多啲朋友睇，你哋睇完部戲，我可以引用戲裏面幾句對白，講出我而家心聲，亦都希望可以幫到我『個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以，一定要行落去，個結局係點，係我哋自己決定嘅。』」