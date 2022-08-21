明日戰記｜古天樂現身謝票 預告下部科幻片更複雜

古天樂主演兼監製的《明日戰記》於上周五上映優先場，並於25日正式上映。昨日古天樂與導演吳炫輝、吳肇軒及朱鑑然現身謝票。古天樂連走多場謝票，當他出場時全場歡呼，並紛紛大叫好看，更有不少人表示會看十次。

古天樂在多場謝票場都分享了拍攝時面對的挑戰，更指出天橋大戰那場戲最難搞。有觀眾問到會否開拍續集，或能否出碟時加入刪減片段，他說︰「諗吓諗吓，其實有構思到下一部科幻片，係比呢部複雜十倍，好難，要同導演研究下。」