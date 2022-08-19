明日戰記｜古天樂現身電腦通訊節 台上爆料：接下來會製作太空大戰片

矚目電影《明日戰記》由古天樂監製及主演，是香港目前最大製作規模的科幻特技片，距離本月25日正式上映尚餘6天，古仔仍馬不停蹄落力宣傳，今日更出席香港電腦通訊節，談到拍攝《明日戰記》時的困難，古仔分享：「過程上遇到不少問題，但本着堅持不放棄的精神，自己學懂去做，不要靠別人，這對香港電影來說很重要，有所成長之餘亦開拓出一個新題材可以選擇。」

快閃攤位睇展品

至於《明日戰記》的導演吳炫輝亦有同場分享感受，講到在公路上的一場戲最為深刻，他說：「首先拍攝上辛苦，演員們要着上30多磅的裝甲，在技術上亦有要求，雖然考慮過採用實景拍攝，不過實際上未能配合，同時希望大家多多關注《明日戰記》。」最後古仔絕密大爆料：「科幻電影可以分好多種，今次我們這套是機甲片，接下來會製作太空大戰片，難度又會相對地再提高。」簡單完成台上訪問後，古仔和導演邀請台下粉絲上台一同試玩手機遊戲《明日戰記：勇者集結》，更分別送出三份紀念禮物。活動結束後，古仔跟導演更快閃《明日戰記》攤位，逗留一會觀賞展品及近距離接觸粉絲，以感謝大家支持。另外，《明日戰記》鐵定下星期四開畫，今日驚喜宣布IMAX版本將於8月25日同步上映，同時釋出《明日戰記》IMAX版海報。