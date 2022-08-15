明日戰記｜古天樂現身首映 親揭落淚原因

古天樂擔任總監製兼主演的《明日戰記》，獲選為《第46屆香港國際電影節》開幕電影，今日他與導演吳炫輝、姜皓文等出席首映禮。古天樂表示，今日很開心見到有很多人支持，非常感動，又表明所有宣傳都會盡做。
提到早前在大陸宣傳時，古天樂一度感觸落淚，是否因為擔心票房成績時，他先表示「嗰度冇開冷氣，好熱」然後指當時因為提到戲入面關於太太的情節而落淚︰「戲入面有一段死老婆嘅情節，佢臨死時叫我照顧個女，度嘅時候係好感觸，當然係咪你哋見到咁呢？你問我有冇感觸，係有感觸，因為花咁多時間去拍，希望大家多多支持。」
為節奏狂刪內容
古天樂又指，因為著重電影的質量，不想節奏太慢，所以刪減了不少情節，當中包括長達二、三分鐘關於貧民區的生活，最後只可靠劉青雲與姜皓文簡單的對答交代。
再問到票房在大陸票房滑鐵盧，古仔稱每日都向好，現在都是等觀眾口碑，坦言就算香港也有很多人質疑，香港是否可以拍攝科幻片，相信大家入場看過便會明白。提到他曾在大陸直播中表示所有看過《明日戰記》的觀眾都是他的老婆，他笑言當時見到很多網民叫他做老公，所以才這樣回應。
泰來的太太是誰？
根據古天樂早前上大陸平台宣傳時提到，片中有很多情節被迫刪走，也花了很多心血去搭建場景，但為配合情節發展都一一刪掉，以確保節奏明快。他提到其角色「泰來」有太太及女兒，太太也是機甲戰士，因為一場戰爭中為救泰來而陣亡，於是只餘下他與女兒相依為命，最後女兒過身，令他對太太充滿悔疚。當然，這個太太由頭到尾都沒有出現過。