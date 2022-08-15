明日戰記｜古天樂現身首映 親揭落淚原因

古天樂擔任總監製兼主演的《明日戰記》，獲選為《第46屆香港國際電影節》開幕電影，今日他與導演吳炫輝、姜皓文等出席首映禮。古天樂表示，今日很開心見到有很多人支持，非常感動，又表明所有宣傳都會盡做。

提到早前在大陸宣傳時，古天樂一度感觸落淚，是否因為擔心票房成績時，他先表示「嗰度冇開冷氣，好熱」然後指當時因為提到戲入面關於太太的情節而落淚︰「戲入面有一段死老婆嘅情節，佢臨死時叫我照顧個女，度嘅時候係好感觸，當然係咪你哋見到咁呢？你問我有冇感觸，係有感觸，因為花咁多時間去拍，希望大家多多支持。」