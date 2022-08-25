明日戰記｜古天樂自爆改寫結局 劉青雲：拍電影應該有夢想和冒險

「個結局係點，係我哋自己決定。」是香港首部科幻機甲巨製《明日戰記》裡，劉青雲所演角色「鄭重生」的對白，大概也是古天樂(古仔)身兼總監製和男主角的寄語。10年前矢志要開拓香港電影的新領域，從遭受冷言冷語到獲得全城熱捧，公映首天(25日)即奪今年華語片開畫票房冠軍，累積票房達589萬，古仔以作品說話，交出亮眼成績。古天樂與劉青雲接受本報訪問，對於獲港人力撐，他直言感開心，「給我動力繼續做下去。」 兩人大談穿著重逾33磅機甲拍動作戲的體會，古天樂雖因裝甲太重，以致頸椎移位要動手術，但談到最艱難階段，他認為是疫情帶來的不確定。面對持續的社會低氣壓，古仔望能為觀眾帶來正能量的選擇，他更自爆改寫了鄭重生的結局，為角色衝出地球留伏線。問青雲可會與古仔繼續拍住上，衝上太空拍續集？他幽默表示，本來拍完科幻片以為可收山，「如果有機會上埋太空，相信是幾好玩的一件事。」

以為扮天線得得 B 《明日戰記》是古天樂圓夢之作，也是香港影圈的嶄新嘗試，他找來擅長視覺特技的吳炫輝執導，跟劉青雲演拍住上的空戰部隊成員，他指出，「當然要找個自己絕對相信的演員，而且我們也可一齊傾劇本。」他更大爆張家輝提議以特技化妝弄高鼻樑，以增加角色威嚴。在影圈打滾多年的青雲坦言，香港不乏玩噱頭的科幻片，沒想過這是如此大規模的機甲科幻製作，他笑謂：「我以為是穿上綠色貼身衣(特效綠衣)，就像(天線)得得B，兩個用綠布包住個頭。原來現場有好多實物，不是單靠想像。」 頸椎移位 鑲鈦金屬 青雲沒想過要穿著重逾33磅的動力裝甲作戰，他形容就如孭著一個人來拍動作戲，更要吊著威吔跑跑跳跳，故在一次跳落地時過度用力，以致扭傷腳。不過，古天樂則發現頸椎移位，有兩節骨的神經線被壓，要靠止痛藥才能熬過去，問到如何治療？古仔卻淡然道：「我沒有治療，換了鈦金屬。」原來他事後飛往美國做手術，在頸椎的兩節鑲上鈦金屬。」作為好拍檔的青雲續說：「你明白他是怎樣的人，沒有猶豫。大家都知這有幾冒險，但既然決定要做，就實牙實齒拼一次，其實拍電影應該有夢想和冒險。」

培育新人 開拓新領域 從構思、籌備、2017年開拍到後期製作，古仔懶理種種冷嘲熱諷，「總之一定要堅持，幾年前我們發放前導預告，很多人說我們已將最好的放進去，再沒其他，但我就是要讓大家看整套戲的特技製作。」古仔不諱言，港產片的類型總離不開警匪、動作或愛情片等，沒第一步，就更難談進步，「我覺得這是香港電影的重要一步，因為想開拓新領域，如果今次成功的話，希望拉闊香港的電影類型，我們社會或電影圈也需要進步，在電腦特技上需要更大發展，亦希望藉此培育幕後製作的新人。」 觀眾給力量繼續走下去 《明日戰記》的意義是引領港產片突破樽頸。他不忘補充，並非提倡一窩蜂拍科幻片，最重要是善用相關技術，「例如要封了整條彌敦道拍戲，是很困難的事，但有了電腦特技可真實地呈現那感覺。」全香港製作，古仔自言已盡力做到100分。對於獲港人力撐，他坦言：「有人支持，當然開心，因為拍得好辛苦，至少可讓大家睇到我們已達致甚麼水準，當然有進步空間，但希望大家支持，才可以有不同題材，給我動力繼續做下去。」

再艱難 都不可以灰 歷時約10年完成一部電影，戲裡有句對白：「個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以，一定要行落去。」問古仔最艱難是甚麼？他不假思索指出，最困難是配合電腦特技親身上陣拍動作戲，包括裝甲車在天橋公路飛馳的追逐戲，以及尾段與巨型機械人大戰。不過，對於身兼總監製的古天樂而言，無論是特技、拍攝如何困難，最後總能找到解決方法，惟疫情卻是無法預料，「最艱難是疫情初期，那時特技已到最後階段，大家也不能上班，但這些工作真的要返公司做，惟有暫停。起初以為疫情只有幾個月，怎知一年、兩年，真的很艱難，因為不知走下去會怎樣。」 自己染布拍綠幕 青雲自言對比幕後團隊的付出，自己不算甚麼， 「當你置身拍攝現場就明白，綠布景有一條彌敦道咁長，其實我不相信世界上有咁多綠布……」古仔搶白說：「買到沒有綠布，我們要自己染！」青雲續說：「原來好多科幻電影，不是單純靠電腦製作，例如拍大廈倒塌的場景，真的會見到實質的大廈石屎橫放在路上。」