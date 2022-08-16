明日戰記｜古天樂要14億票房才回本 張建聲分享電影界苦況呼籲支持香港電影

古天樂耗資4.5億港元，花十年時間籌備連製作的《明日戰記》，最快可於本周五入場支持。他早前在大陸的直播中提到，全片有1,700多個特效鏡頭，1秒有24格，每一格的特效都是畫出來的，而要匯出1秒影像需時12日。他提到其中一個鏡頭是360度，共48秒，便花了576天匯出。因此古天樂今次不單是用錢，付出的還有時間及心機。

回本要製作費三倍 張建聲在社交平台上載《明日戰記》的海報，並對電影製作有感而發，他簡單描述了一部電影的製作過程，指出有一條公式是不變的︰「將製作費乘以至少三倍先可以僅僅叫做回本」。他又說︰「一般情況下，拆賬就是指戲院商與發行商對分收入的比例。而這個比例一般都會按放映電影的周次作為單位。片商會在電影公映的早期獲得較多的分賬，到了第二周後便跟院商對分比例逐步改變，以這個改變一般都有既定的格式和情況。」