熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
娛樂
2022-08-16 16:18:19

明日戰記｜古天樂要14億票房才回本 張建聲分享電影界苦況呼籲支持香港電影

分享：
張建聲(左二)曾與古天樂合作。

張建聲(左二)曾與古天樂合作。

古天樂耗資4.5億港元，花十年時間籌備連製作的《明日戰記》，最快可於本周五入場支持。他早前在大陸的直播中提到，全片有1,700多個特效鏡頭，1秒有24格，每一格的特效都是畫出來的，而要匯出1秒影像需時12日。他提到其中一個鏡頭是360度，共48秒，便花了576天匯出。因此古天樂今次不單是用錢，付出的還有時間及心機。

《明日戰記》花了十時間去製作，特效鏡頭是亞洲之冠。

《明日戰記》花了十時間去製作，特效鏡頭是亞洲之冠。

回本要製作費三倍

張建聲在社交平台上載《明日戰記》的海報，並對電影製作有感而發，他簡單描述了一部電影的製作過程，指出有一條公式是不變的︰「將製作費乘以至少三倍先可以僅僅叫做回本。他又說︰「一般情況下，拆賬就是指戲院商與發行商對分收入的比例。而這個比例一般都會按放映電影的周次作為單位。片商會在電影公映的早期獲得較多的分賬，到了第二周後便跟院商對分比例逐步改變，以這個改變一般都有既定的格式和情況

根據張建聲提及的成本計法，古天樂至少要有14億票房才可回來。

根據張建聲提及的成本計法，古天樂至少要有14億票房才可回來。

買飛入場是最大的支持

張建聲表示，無論是那一類形的片種，都是經過重重困難才可製造出，「嬴咗，大家皆大歡喜，可以繼續玩下一鋪，輸咗，監製要第一時間面對投資方，要交代」他認為大家買飛入場支持便是最大的幫忙，並呼籲大家也要支持其他上映的港產片，包括《缘路山旮旯》、《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》、《一路瞳行》、《殘影凶間》和《窄路微塵》等等。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受